Karol "Blowek" Gązwa postanowił sprawdzić, czy po wizycie Książula podejście pracowników do ludzi z kamerą wciąż pozostało takie samo. Blowek, podobnie jak Książulo, przed złożeniem zamówienia w budce Chajzera wysłał tam swoją tajną agentkę. Po pół godzinie youtuber podszedł do food trucka z całym orszakiem operatorów kamer i długim mikrofonem, czego nie dało się przeoczyć. Po otrzymaniu zamówienia nagrał jeszcze reakcję, jakby naprawdę sprawdzał wyłącznie jakość kebaba, po czym oddalił się od budki i stwierdził: "Jestem w szoku. Widać taką różnicę między tym, co odebraliśmy, a tym, co jest tutaj. Zważymy i zobaczymy, czy jest różnica, czy tylko wizualnie się to różni".