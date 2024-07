Wojtek Gola: zdjęcie profilowe. O co chodzi w dramie?

Materiał Goli doczekał się odpowiedzi Krzysztofa Stanowskiego, który postanowił nagrać film o badaniu wariografem, konfrontując wyniki testu z wypowiedzią eksperta. W nagraniu "Commentary: Influencerzy oszukują metodą na wykrywacz kłamstw" specjalista stwierdził, że badanie Goli zostało przeprowadzone nieprawidłowo - podkreślił, że w odpowiednio wyciszonym pomieszczeniu powinna znajdować się wyłącznie osoba badana i badająca, by uzyskać odpowiednią atmosferę intymności. "Natomiast w filmiku, o którym mówimy, była tam jakaś migająca dyskoteka, jakieś pocieszne komentarze. (...) To są metody niedopuszczalne" - stwierdził ekspert Dariusz Bartnicki. To tylko dolało oliwy do ognia.