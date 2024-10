Istnieje jeden powód, dla którego warto sprawdzić tę durną komedię z Prime Video. Nazywa się Brendan Fraser

Nie twierdzę jednak, że „Bracia” to film jednoznacznie zły. Przeciwnie, jest w nim sporo fajnej energii, która z kolei jest przede wszystkim zasługą świetnej obsady. Poza wspomnianym duetem występują tu również Glenn Close, Brendan Fraser, Marisa Tomei oraz M. Emmett Walsh w swej ostatniej roli, będącej poniekąd hołdem dla jego klasycznych, karykaturalnych występów drugoplanowych. Za sprawą dosłownie każdego z tych nazwisk „Bracia” potrafią być niemal ujmujący.



Nikt nie dąży tu to realizmu, przeciwnie - artyści pozwalają sobie na przerysowane interpretacje, szarżują, przesadzają, ale w zabawny, rozrywkowy sposób. Gdy dialogi nie dowożą, obsada potrafi je sprzedać; gdy dowcip kuleje, aktorzy ogrywają go tak, że na twarzy pojawia się uśmiech. Najwięcej bezpardonowej werwy i szaleństwa wprowadza tu Fraser - jego Farful, policjant, nokautuje każdym wywrzeszczanym zdaniem. W ogóle ogrom śmieszności wynika właśnie z reakcji postaci na dalszym planie, z mimiki i gestów, z wtrąceń i czy rzuconych w tle komentarzy. Tło jest tu zrealizowane i zagrane wybornie. Szkoda tylko, że jednym prawdziwie oddalonym od fundamentów dobrego smaku gagiem jest tu ten z udziałem orangutana, ale spora szansa, że jestem jedyną osobą na świecie, która chciałaby więcej.



Czy w „Braciach” kryje się coś więcej? Niespecjalnie - to okrojona z przesłanek i głębszych charakterów opowieść, która nie wykorzystuje okazji, by powiedzieć coś o zdrowym zerwaniu toksycznych więzi. Nie szkodzi, to nigdy nie miał być film tego typu. Problemem jest raczej fakt, że nie oferuje tak odjechanej rozrywki, jaką mogłaby. Jeśli jednak macie ochotę na coś absolutnie niewymagającego w leniwy jesienny wieczór - dla Frasera można się skusić.