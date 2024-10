Do tej pory to "Gray Man", z imponującą kwotą 200 mln dol., pozostawał najdroższą produkcją w historii Netfliksa. Produkcja z 2022 r. znalazła jednak godnego przeciwnika, czyli "The Eletric State" w reżyserii braci Russo. Koszt całego przedsięwzięcia, który początkowo miał zamknąć się w budżecie "Gray Mana", okazał się jednak nieco większy - ostatecznie produkcja reżyserów "Avengers: Koniec gry" czy "Avengers: Wojna bez granic" będzie kosztować aż 320 mln dol., co czyni ją najdroższym filmem w historii streamingowego giganta. W sierpniu poznaliśmy przybliżoną datę premiery, a dziś Netflix przedstawił pierwszy oficjalny teaser.