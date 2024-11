Obecnie w internecie można oglądać twórców, którzy mierzą się z jednym gigantycznym posiłkiem, ale również takich, którzy jedzą kilka pozycji na raz (zwykle są to fast foody). Wielu youtuberów stara się wykonywać wyzwania z jedzeniem na czas lub pochłonięciu kolosalnych ilości jednej przekąski. Jedzeniowi influencerzy nierzadko jedzą wszystko to, co sobie przygotowali, lub po prostu próbują po kolei każdej pozycji z suto zastawionego stołu. Ci ostatni są przede wszystkim nastawieni na to, by wywołać efekt ASMR, aby wywołać w widzach konkretne, przyjemne bodźce.