Prime Video rozpoczęło tegoroczne wakacje już 18 czerwca. To wtedy na platformie Amazona zadebiutowała adaptacja young adultowych powieści E. Lockhart. "Byliśmy łgarzami" opowiada historię 17-letniej Cadence, która w wyniku nieszczęśliwego wypadku straciła pamięć. Po roku od tych wydarzeń wraca na miejsce zdarzenia - prywatną wyspę. Trzy pokolenia rodziny Sinclairów milczą. Podobnie paczka przyjaciół głównej bohaterki nie chce jej nic powiedzieć. Ona sama będzie więc musiała odkryć mroczną tajemnicę, kryjącą się w sielskich pejzażach.



Użytkownicy Prime Video nie zwlekali. Zaraz po premierze "Byliśmy łgarzami" chętnie po serial sięgali. Z dnia na dzień stał się on hitem. W naszym kraju wpadł do czołówki zestawienia najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie i do teraz nie chce z niej zejść. Podobnie sytuacja wygląda na innych rynkach. Świadczą o tym wpisy w mediach społecznościowych, w których subskrybenci serwisu domagają się nowych odcinków produkcji.

"BYLIŚMY ŁGARZAMI" OBEJRZYSZ NA: BYLIŚMY ŁGARZAMI Prime Video

Byliśmy łgarzami - co z 2. sezonem wakacyjnego hitu Prime Video?

Żądania fanów "Byliśmy łgarzami" zostały spełnione. Co prawda jeszcze nie ma zielonego światła na kontynuację, ale w rozmowie z Deadline szef działu serialowego Prime Video Vernon Sanders zdradził, że scenarzyści już ciężko pracują nad 2. sezonem, a przynajmniej jego konceptem.

To jeden z seriali, nad którym scenarzyści już ciężko pracują, próbując wymyślić, jak 2. sezon miałby wyglądać. Bardzo podekscytowały nas wyniki, jakie widzieliśmy i to jeden z seriali, o którym, mam nadzieję, będę mógł niedługo przekazać dobre wieści. Ciężko pracują nad materiałem, który nam przedstawią i były już naciski fanów, aby produkcję kontynuować. Więc się okaże - mówi Vernon Sanders.

W tym momencie nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy fani dostaną 2. sezon "Byliśmy łgarzami". Wszystko zależy od tego, czy jego koncept spodoba się włodarzom Prime Video. Musimy więc jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Ale wygląda na to, że tak twórcy, jak i sama platforma Amazona, są zdeterminowani, aby dostarczyć widzom nowe odcinki.



Więcej o serialach Prime Video poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ 29.07.2025 08:44

