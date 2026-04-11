Chase Infiniti podbija Hollywood. Ma już na koncie rolę w oscarowym filmie

Ładowanie...

W Disney+ zadebiutował serial "Testamenty". Jest on kontynuacją uznanego serialu "Opowieść podręcznej", który koncentruje się na uczennicach elitarnej szkoły w Gilead, a szczególnie na Agnes MacKenzie i Daisy. Pewnego dnia posłusznej i pobożnej Agnes, która należy do grupy Śliwek, zostaje przydzielona podopieczna Daisy z kręgu Pereł. Dziewczęta pochodzą z dwóch różnych światów, lecz mimo to udaje im się nawiązać relację, która nieodwracalnie zmieni ich teraźniejszość i przyszłość.

W Agnes, która wkracza w świat dojrzewania i rozpoczyna w Gilead nowe życie, wciela się doskonała Chase Infiniti. Mimo że aktorka dopiero zaczyna swoją karierę w Hollywood - wystąpiła w zaledwie trzech większych produkcjach - to już miała okazję zagrać w najlepszym filmie ubiegłego roku. Kim jest młoda artystka?

Chase Infiniti urodziła się 5 maja 2000 roku w Indianapolis w stanie Indiana. Została nazwana na cześć psycholożki Chase Meridian z uniwersum Batmana oraz sloganu Buzza Astrala z "Toy Story", czyli "To infinity and beyond" ("Na koniec świata i jeszcze dalej"). Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczęła już w wieku 10 lat, kiedy wzięła udział w przesłuchaniach do szkolnego musicalu. W szkole średniej również angażowała się w artystyczne zajęcia, a podczas pobytu w college'u w Chicago pracowała jako trenerka kickboxingu i była współzałożycielką grupy tanecznej Duple Dance Crew.

W 2023 roku, rok po ukończeniu szkoły, Infiniti została zaangażowana do serialu "Uznany za niewinnego" od Apple TV. Produkcja koncentrowała się na Rustym Sabichu, cenionym prawniku, który zostaje oskarżony o morderstwo swojej współpracowniczki i potajemnej kochanki, Carolyn Polhemus. Akcja skupia się na jego zdesperowanej walce o oczyszczenie z zarzutów, podczas gdy na sali sądowej na jaw wychodzą kolejne niewygodne fakty. W Rusty'ego wcielił się Jake Gyllenhaal, a jego córkę Jaden zagrała właśnie Infiniti. Projekt ten pozwolił jej zagrać u boku utalentowanych aktorów - oprócz Gyllenhaala w obsadzie znaleźli się również Peter Sarsgaard czy Renate Reinsve.

Kariera Infiniti rozpoczęła się zatem obiecująco. Jeszcze lepiej miało nadejść niedługo później - w 2024 roku młoda aktorka dołączyła do obsady filmu "Jedna bitwa po drugiej" w reżyserii Paula Thomasa Andersona, gdzie wcieliła się w Willę Ferguson, córkę Boba Fergusona. Rzadko zdarza się, by początkująca aktorka miała okazję współpracować z takimi gwiazdami, jak Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro czy Teyana Taylor, odgrywając kluczową rolę. W efekcie Infiniti może pochwalić się już udziałem w produkcji, która zdobyła 6 Oscarów, w tym za najlepszy film.

Obecny rok młoda aktorka rozpoczęła natomiast występem w serialu "Testamenty" od Hulu (w Polsce produkcja jest dostępna w serwisie Disney+). Bruce Miller, twórca produkcji, obsadził ją w roli głównej po zobaczeniu jej w serialu "Uznany za niewinnego". W kontynuacji "Opowieści podręcznej" Infiniti wciela się w rolę Agnes MacKenzie. Głośna produkcja odcinkowa, która dołączyła do jej portfolio, z pewnością przyczyni się do tego, że młoda aktorka będzie dostawać coraz to większe role. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości będzie o niej bardzo głośno.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Anna Bortniak 11.04.2026 14:14

Ładowanie...