"Mistrz" już na Netfliksie. Jak wyglądała prawdziwa historia pięściarza z obozu?

Gdy wybuchła wojna, marzenia „Teddy'ego” o karierze olimpijskiej legły w gruzach. Uczestniczył w obronie Warszawy; był podchorążym Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Gdy wreszcie doszło do kapitulacji, próbował umknąć do Francji i tam wstąpić do wojska. Niestety, na granicy węgiersko-jugosłowiańskiej aresztowała go żandarmeria, która przekazała boksera Niemcom. Po odsiadce w kilku więzieniach, został przetransportowany wraz z pierwszą turą więźniów do obozu koncentracyjnego Auschwitz. To właśnie za sprawą tego potwornego miejsca przeszedł do historii.



W Oświęcimiu Pietrzykowski stoczył - licząc od marca 1941 roku i potyczki z niemieckim kapo Walterem Dunningiem, czyli wicemistrzem Niemiec w wadze średniej - między czterdzieści a sześćdziesiąt pojedynków. Przegrał tylko jeden, z Leonem Sandersem (holenderski mistrz średniej wagi). W istocie - to właśnie sukcesy na ringu zapewniły mu przetrwanie. Podobnie zresztą w obozie Neuengamme w Hamburgu, gdzie trafił w 1943 roku. Tam stoczył kolejne 20 walk. Swoją drogą - Neuengamme było dla niego pewnego rodzaju zbawieniem. Ciągłe zwycięstwa zaczęły w końcu denerwować strażników; niektórzy oskarżali pięściarza o kombinatorstwo. Gdy kolejne sukcesy mogły równie dobrze zakończyć się rozstrzelaniem, pojawił się kierownik wspomnianego obozu - Hans Lütkemayer. Gdy zobaczył wśród więźniów Pietrzykowskiego, zaproponował mu wyjazd do „siebie”. Osadzony zgodził się bez wahania. Obaj mężczyźni znali się jeszcze z przedwojennych ringów, a Hans był bokserskim sędzią.