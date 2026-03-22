Conan powraca. Wyczerpujący czas dla Arnolda Schwarzennegera

Arnold Schwarzenegger walczy o muskularną sylwetkę, która niegdyś definiowała postać Conana i pomogła mu rozpocząć karierę w Hollywood - co, biorąc pod uwagę jego wiek, nie jest łatwym zadaniem. Z drugiej strony - nie będzie też tak trudne, jak mogłoby być w innych okolicznościach. Gwiazdor wcale się przecież nie zapuścił - wciąż trzyma formę, solidne pozostałości tego, co dekady temu pozwoliło mu zostać wielokrotnym zwycięzcą tytułu Mr. Olympia.



Przez lata Schwarzenegger zmagał się z kilkoma poważnymi problemami zdrowotnymi związanymi z sercem, w większości wynikającymi z wrodzonej wady genetycznej. Doprowadziło go do licznych operacji na otwartym mięśniu (w tym wymiany zastawek w 1997, 2018 i 2020 r.), a ostatnio także do wszczepienia rozrusznika. Najwyraźniej nie jest to jednak przeszkoda, która mogłaby stanąć mu na drodze do powrotu do ikonicznej roli Conana Barbarzyńcy.

Conan: Schwarzeneggera czeka wyczerpujący okres

Nadchodzący film opisywany jest jako kontynuacja „Conana Barbarzyńcy” z 1982 r. - ma skupić się na starszej, rzecz jasna, wersji tego bohatera, który po latach panowania jako król zostaje ponownie wciągnięty w wir niebezpiecznych wydarzeń.

Za kamerą sequela „Conana” ma stanąć Christopher McQuarrie - laureat Oscara za scenariusz do „Podejrzanych”. Twórca jest bliskim współpracownikiem Tom Cruise’a: napisał i wyreżyserował takie hity jak „Jack Reacher” oraz cztery ostatnie części serii „Mission: Impossible” z udziałem tej ikony współczesnych jakościowych akcyjniaków. Pracował także jako scenarzysta i/lub producent przy innych projektach Cruise’a, w tym „Top Gun: Maverick” oraz „Na skraju jutra”.



Próby realizacji „King Conan” trwają już od kilku dekad. W latach 2000. reżyserią miał zająć się John Milius, a twórcy „Matrixa” - wówczas jeszcze bracia Wachowscy - byli przez pewien czas związani z projektem jako producenci.



Tymczasem Schwarzenegger, niegdyś największa gwiazda kina akcji w Hollywood, po raz ostatni pojawił się na dużym ekranie blisko siedem lat temu w źle przyjętym obrazie „Terminator: Mroczne Przeznaczenie”, który był jego ostatnim powrotem do dużej franczyzy. Niedawno zakończył także zdjęcia do świątecznej komedii akcji „The Man With the Bag” w reżyserii Adama Shankmana, którą Amazon MGM Studios planuje wprowadzić na rynek pod koniec jesieni 2026 r.



Nie wiadomo, jak długo potrwają jego przygotowania do filmu o Barbarzyńcy - choć pozostawał aktywny fizycznie, chce zbudować najlepszą możliwą w tym wieku formę, by starsza wersja Conana jak najbardziej przypominała tę sprzed lat. Rzecz jasna, starsza postać również ma swoje ograniczenia i nikt nie będzie oczekiwał od niej tego samego, co od Conana z filmu sprzed pół wieku.



Czekamy.

Michał Jarecki 22.03.2026 16:30

