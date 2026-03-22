Conan powraca. Wyczerpujący czas dla Arnolda Schwarzennegera

Jak donosi „The New York Post”, 78-letni Arnold Schwarzenegger jest już w trakcie bardzo intensywnych treningów fizycznych, które przygotowują go do powrotu do tytułowej roli w filmie „King Conan”. To będzie dla niego wyczerpujący czas.

Michał Jarecki
Arnold Schwarzenegger walczy o muskularną sylwetkę, która niegdyś definiowała postać Conana i pomogła mu rozpocząć karierę w Hollywood - co, biorąc pod uwagę jego wiek, nie jest łatwym zadaniem. Z drugiej strony - nie będzie też tak trudne, jak mogłoby być w innych okolicznościach. Gwiazdor wcale się przecież nie zapuścił - wciąż trzyma formę, solidne pozostałości tego, co dekady temu pozwoliło mu zostać wielokrotnym zwycięzcą tytułu Mr. Olympia.

Przez lata Schwarzenegger zmagał się z kilkoma poważnymi problemami zdrowotnymi związanymi z sercem, w większości wynikającymi z wrodzonej wady genetycznej. Doprowadziło go do licznych operacji na otwartym mięśniu (w tym wymiany zastawek w 1997, 2018 i 2020 r.), a ostatnio także do wszczepienia rozrusznika. Najwyraźniej nie jest to jednak przeszkoda, która mogłaby stanąć mu na drodze do powrotu do ikonicznej roli Conana Barbarzyńcy.

Nadchodzący film opisywany jest jako kontynuacja „Conana Barbarzyńcy” z 1982 r. - ma skupić się na starszej, rzecz jasna, wersji tego bohatera, który po latach panowania jako król zostaje ponownie wciągnięty w wir niebezpiecznych wydarzeń.

Za kamerą sequela „Conana” ma stanąć Christopher McQuarrie - laureat Oscara za scenariusz do „Podejrzanych”. Twórca jest bliskim współpracownikiem Tom Cruise’a: napisał i wyreżyserował takie hity jak „Jack Reacher” oraz cztery ostatnie części serii „Mission: Impossible” z udziałem tej ikony współczesnych jakościowych akcyjniaków. Pracował także jako scenarzysta i/lub producent przy innych projektach Cruise’a, w tym „Top Gun: Maverick” oraz „Na skraju jutra”.

Próby realizacji „King Conan” trwają już od kilku dekad. W latach 2000. reżyserią miał zająć się John Milius, a twórcy „Matrixa” - wówczas jeszcze bracia Wachowscy - byli przez pewien czas związani z projektem jako producenci.

Tymczasem Schwarzenegger, niegdyś największa gwiazda kina akcji w Hollywood, po raz ostatni pojawił się na dużym ekranie blisko siedem lat temu w źle przyjętym obrazie „Terminator: Mroczne Przeznaczenie”, który był jego ostatnim powrotem do dużej franczyzy. Niedawno zakończył także zdjęcia do świątecznej komedii akcji „The Man With the Bag” w reżyserii Adama Shankmana, którą Amazon MGM Studios planuje wprowadzić na rynek pod koniec jesieni 2026 r.

Nie wiadomo, jak długo potrwają jego przygotowania do filmu o Barbarzyńcy - choć pozostawał aktywny fizycznie, chce zbudować najlepszą możliwą w tym wieku formę, by starsza wersja Conana jak najbardziej przypominała tę sprzed lat. Rzecz jasna, starsza postać również ma swoje ograniczenia i nikt nie będzie oczekiwał od niej tego samego, co od Conana z filmu sprzed pół wieku.

Czekamy.

22.03.2026 16:30
Tagi: Arnold SchwarzeneggerConan
