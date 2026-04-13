Idź przodem, bracie powróci z 2. sezonem. Nowe nazwiska, więcej akcji

„Idź przodem, bracie” to niewątpliwie jeden z najlepszych polskich seriali Netfliksa - produkcja, która odniosła sukces komercyjny i artystyczny, zachwycająca sekwencjami akcji i fabularnie angażująca. Teraz nareszcie możemy ujawnić nowe informacje dotyczące nadciągającej kontynuacji - w tym nowe, gwiazdorskie nazwiska w obsadzie.

Michał Jarecki
Zdjęcia do 2. sezonu polskiego serialu Netfliksa pt. „Idź przodem, bracie” z Piotrem Witkowskim i Konradem Elerykiem w rolach głównych właśnie dobiegają końca. Jak zapowiadają twórcy, kontynuacja ma zaskoczyć fanów większą skalą, wyższą stawką i jeszcze bardziej intrygującą historią. Pomogą w tym nowe postacie, w które wcielą się, uwaga: Agnieszka Grochowska, Michalina Łabacz, Łukasz Simlat, Mirosław Kropielnicki i Piotr Żurawski. W ten sposób obsada produkcji stała się jeszcze bardziej imponująca.

Co ciekawe, stanowisko reżyserki po Macieju Pieprzycy przejęła Aleksandra Terpińska („Inni ludzie”, „Porządny człowiek”). Nie powinniśmy jednak spodziewać się drastycznych zmian w tonie czy sednie opowieści - jak dowiedzieliśmy się z przeprowadzanych na planie rozmów (niestety, wciąż nie możemy zbyt wiele zdradzić!), całość ma zachować spójną atmosferę i konwencję, choć, rzecz jasna, istotnie pogłębi bohaterów. Za scenariusz wciąż odpowiada ta sama osoba: Kacper Wysocki.

Idź przodem, bracie - sezon 2. Nowe informacje

Nie możemy też - póki co - opowiedzieć zbyt wiele o fabule. Jej zarys pokrótce prezentuje się następująco: ponad rok po wydarzeniach z 1. odsłony los ponownie splata drogi Oskara (Witkowski), byłego funkcjonariusza uwikłanego w świat przestępczy przez długi ojca, jego szwagra Sylwka (Eleryk) oraz bezwzględnego gangstera Damiana (Marcin Kowalczyk). Oskar zdecydował się zawrzeć z nim ryzykowną umowę, stawiając wszystko na jedną kartę. W 2. sezonie niespodziewane ultimatum sprowadzi na niego i jego rodzinę śmiertelne niebezpieczeństwo - jednocześnie stając się szansą na odkupienie. Na ekranie ponownie zobaczymy docenione przez widzów postaci m.in.: Martę (Aleksandra Adamska) i Czornego (Cezary Żak).

Łukasz Dzięcioł, producent, powiedział co nieco o wyborze reżyserki i pracy nad nowym sezonem:

Sama reżyserka opowiedziała natomiast:

W 2. sezonie chcieliśmy zachować to, co widzowie pokochali w pierwszym - napięcie, intensywność i widowiskową akcję. Akcja jest w DNA tego serialu, dlatego podkręcamy ją jeszcze mocniej, dbając, by każda scena robiła wrażenie, ale nie ograniczamy się tylko do tego. Równocześnie wchodzimy głębiej w relacje bohaterów, odkrywając przed widzami ich nowe, zaskakujące oblicza.

Sukces, jaki osiągnął serial, dał nam przestrzeń, aby w drugim sezonie pójść dalej - zarówno emocjonalnie, jak i narracyjnie. Ta historia będzie odważniejsza, nieoczywista i bardziej soczysta

- dodał scenarzysta, Wysocki.

Idź przodem, bracie - 2. sezon - kiedy premiera na Netfliksie?

Niestety, wciąż nie znamy dokładnej daty premiery 2. serii. Z uwagi na konieczny przy tak skomplikowanym pod względem akcji serialu okres postprodukcyjny, kontynuacja trafi na Netfliksa dopiero w 2027 r. - miejmy nadzieję, że bliżej jego początku niż środka.

13.04.2026 13:11
Najnowsze
13:11
Idź przodem, bracie powróci z 2. sezonem. Nowe nazwiska, więcej akcji
Aktualizacja: 2026-04-13T13:11:35+02:00
11:41
Britney Spears zgłosiła się na odwyk. Mogło skończyć się tragedią
Aktualizacja: 2026-04-13T11:41:00+02:00
11:29
Sugestywne zdjęcie Sydney Sweeney zszokowało świat. Euforia szoruje po dnie
Aktualizacja: 2026-04-13T11:29:35+02:00
10:50
Lepszego fantasy Netflix nigdy nie miał. Widzowie sprzedaliby duszę za kontynuację
Aktualizacja: 2026-04-13T10:50:25+02:00
9:23
Piotr Kędzierski trwalszy niż Titanic. W Tańcu z Gwiazdami jest niezatapialny
Aktualizacja: 2026-04-13T09:23:46+02:00
19:05
Dla tego filmu warto zaspać do pracy. Doskonały kryminał
Aktualizacja: 2026-04-12T19:05:58+02:00
17:37
To jedna z najlepszych adaptacji w historii. Wreszcie w HBO Max
Aktualizacja: 2026-04-12T17:37:52+02:00
13:03
Co łączy Devon, Maula i Lucasa? Darth Talon. Czekaj, kto?
Aktualizacja: 2026-04-12T13:03:00+02:00
12:20
Kowboj współczesnego kina. Glen Powell to gwiazda, której brakowało
Aktualizacja: 2026-04-12T12:20:26+02:00
11:45
Twórca Wielkich kłamstewek o 3. sezonie. Są postępy
Aktualizacja: 2026-04-12T11:45:23+02:00
11:02
Stary Voldemort wybrał nowego Voldemorta. Nie jesteście na to gotowi
Aktualizacja: 2026-04-12T11:02:00+02:00
10:11
TOP 10 ról Roberta Pattinsona. On nie ma złych kreacji
Aktualizacja: 2026-04-12T10:11:00+02:00
9:42
Genialny horror już w HBO Max. Jestem na tak
Aktualizacja: 2026-04-12T09:42:00+02:00
9:03
Nie awanturujcie się o nowość Netfliksa. Wraca jeden z najbardziej uznanych seriali
Aktualizacja: 2026-04-12T09:03:00+02:00
8:12
Kiedy powróci Jedyna? Uwielbiany serial Apple TV wraca
Aktualizacja: 2026-04-12T08:12:00+02:00
6:11
Kiedy Rooster wróci z 2. sezonem? Próbujemy odkryć tajemnicę HBO Max
Aktualizacja: 2026-04-12T06:11:00+02:00
19:09
Nie żyje John Nolan. Aktor miał 87 lat
Aktualizacja: 2026-04-11T19:09:05+02:00
18:36
Netflix dokłada do pieca. 5 nowości, które trzeba obejrzeć w weekend
Aktualizacja: 2026-04-11T18:36:37+02:00
15:02
Nowe lokalizacje w 6. sezonie Emily w Paryżu. Zapowiada się inaczej
Aktualizacja: 2026-04-11T15:02:00+02:00
14:14
Chase Infiniti podbija Hollywood. Ma już na koncie rolę w oscarowym filmie
Aktualizacja: 2026-04-11T14:14:31+02:00
