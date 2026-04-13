Idź przodem, bracie powróci z 2. sezonem. Nowe nazwiska, więcej akcji

Zdjęcia do 2. sezonu polskiego serialu Netfliksa pt. „Idź przodem, bracie” z Piotrem Witkowskim i Konradem Elerykiem w rolach głównych właśnie dobiegają końca. Jak zapowiadają twórcy, kontynuacja ma zaskoczyć fanów większą skalą, wyższą stawką i jeszcze bardziej intrygującą historią. Pomogą w tym nowe postacie, w które wcielą się, uwaga: Agnieszka Grochowska, Michalina Łabacz, Łukasz Simlat, Mirosław Kropielnicki i Piotr Żurawski. W ten sposób obsada produkcji stała się jeszcze bardziej imponująca.



Co ciekawe, stanowisko reżyserki po Macieju Pieprzycy przejęła Aleksandra Terpińska („Inni ludzie”, „Porządny człowiek”). Nie powinniśmy jednak spodziewać się drastycznych zmian w tonie czy sednie opowieści - jak dowiedzieliśmy się z przeprowadzanych na planie rozmów (niestety, wciąż nie możemy zbyt wiele zdradzić!), całość ma zachować spójną atmosferę i konwencję, choć, rzecz jasna, istotnie pogłębi bohaterów. Za scenariusz wciąż odpowiada ta sama osoba: Kacper Wysocki.

Idź przodem, bracie - sezon 2. Nowe informacje

Nie możemy też - póki co - opowiedzieć zbyt wiele o fabule. Jej zarys pokrótce prezentuje się następująco: ponad rok po wydarzeniach z 1. odsłony los ponownie splata drogi Oskara (Witkowski), byłego funkcjonariusza uwikłanego w świat przestępczy przez długi ojca, jego szwagra Sylwka (Eleryk) oraz bezwzględnego gangstera Damiana (Marcin Kowalczyk). Oskar zdecydował się zawrzeć z nim ryzykowną umowę, stawiając wszystko na jedną kartę. W 2. sezonie niespodziewane ultimatum sprowadzi na niego i jego rodzinę śmiertelne niebezpieczeństwo - jednocześnie stając się szansą na odkupienie. Na ekranie ponownie zobaczymy docenione przez widzów postaci m.in.: Martę (Aleksandra Adamska) i Czornego (Cezary Żak).



Łukasz Dzięcioł, producent, powiedział co nieco o wyborze reżyserki i pracy nad nowym sezonem:

Sama reżyserka opowiedziała natomiast:

W 2. sezonie chcieliśmy zachować to, co widzowie pokochali w pierwszym - napięcie, intensywność i widowiskową akcję. Akcja jest w DNA tego serialu, dlatego podkręcamy ją jeszcze mocniej, dbając, by każda scena robiła wrażenie, ale nie ograniczamy się tylko do tego. Równocześnie wchodzimy głębiej w relacje bohaterów, odkrywając przed widzami ich nowe, zaskakujące oblicza.

Sukces, jaki osiągnął serial, dał nam przestrzeń, aby w drugim sezonie pójść dalej - zarówno emocjonalnie, jak i narracyjnie. Ta historia będzie odważniejsza, nieoczywista i bardziej soczysta



- dodał scenarzysta, Wysocki.

Idź przodem, bracie - 2. sezon - kiedy premiera na Netfliksie?

Niestety, wciąż nie znamy dokładnej daty premiery 2. serii. Z uwagi na konieczny przy tak skomplikowanym pod względem akcji serialu okres postprodukcyjny, kontynuacja trafi na Netfliksa dopiero w 2027 r. - miejmy nadzieję, że bliżej jego początku niż środka.

Michał Jarecki 13.04.2026 13:11

