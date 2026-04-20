Kim jest Człowiek w Żółci z serialu Stamtąd? On zmienia wszystko

Ładowanie...

Finałowy odcinek 3. sezonu "Stamtąd" pozostawił widza ze sporymi emocjami oraz pokładami niepewności - nagle Julie oraz Jimowi ukazał się tajemniczy i dość przerażający bohater - starszy mężczyzna ubrany w żółty strój. Wówczas wyszło na jaw, że to on był głosem z radia, który Jim usłyszał przed zawaleniem się domu pod koniec 1. sezonu. To on "ostrzegał", by nie dochodzili do prawdy. Gdy znów się do niej zbliżyli, Człowiek w Żółci zabił Jima. Co wiemy o tej istocie?

UWAGA: w dalszej części tekstu znajdują się spoilery dot. 1. odcinka 4. sezonu serialu.

Człowiek w Żółci wkracza do gry. Bohaterowie Stamtąd są zagrożeni

Człowiek w Żółci długo czekał z ujawnieniem się w formie fizycznej. Jak wspomniano wcześniej, dotychczas jego obecność była bardzo delikatnie sugerowana - najpierw w formie głosu z radia, który później okazał się należeć do niego, zaś później, gdy mogliśmy zobaczyć tę postać na jednym z obrazów namalowanych przez Mirandę, matkę Victora. Ostatecznie postanawia się ujawnić, gdy Jade gra melodię przy butelkowym drzewie, tym samym przywołując dzieci. Gdy konfrontuje się z Julie i Jimem, mówi im, że wiedza ma swoją cenę, a Tabitha nie powinna była kopać dołu w piwnicy. Zaraz potem rozrywa Jimowi gardło i go uśmierca. W pierwszym odcinku 4. sezonu mówi do Julie, że nie ma sposobu na zmianę historii.

Gdy dziewczyna znika, Człowiek w Żółci wykopuje walizkę z tajemniczą zawartością. Kto obejrzał już pierwszy odcinek, ten wie (i pewnie jest zaskoczony), że wcielił się w Sophie - bogobojną dziewczynę, która trafia do miasteczka wraz z pastorem. Początkowo widzowie myślą, że to jego córka, ale okazuje się, że Człowiek w Żółci pod postacią Sophie "dosiadł" się do niego już po tym, gdy zabłądził. Swoją mocą powoduje, że duchowny dostaje napadu i traci panowanie nad autem, którym wjeżdża w komisariat. Podszywając się pod roztrzęsioną dziewczynę, przenika do społeczności. W nocy uśmierca pastora, ujawniając, że nie mógł się zbliżyć do miasteczka w pierwotnej postaci, a teraz będzie świadkiem, jak wszyscy "porozrywają się na strzępy".

Co na tym etapie wiemy o Człowieku w Żółci?

Nie ulega wątpliwości, że jest bardzo potężną istotą, prawdopodobnie najpotężniejszą spośród wszystkich potworów obecnych w tym serialu. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie on jest postacią, z którą potwory zawarły pakt skutkujący ich nieśmiertelnością. To on wydaje się być bytem nierozerwalnie związanym z miasteczkiem, w którym uwięzieni są bohaterowie - ma na jego temat wiedzę, którą z pewnością łatwo się nie podzieli. Nawet jeśli on nie "rządzi" miastem, to jest częścią jego historii od samego początku i ma znaczącą rolę we wszystkim, co złego się dotychczas w nim wydarzyło.

Biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w 1. odcinku 4. sezonu, wyraźnie widać, że Człowiek w Żółci nie jest typem, który skonfrontuje się pod prawdziwą postacią z bohaterami. To cwaniak, który pod postacią Sophii, udając nową osobę w społeczności, zapewne będzie starał się tak pociągać za sznurki, by zwrócić mieszkańców przeciwko sobie, sabotować ich działania, odwracać uwagę, podsycać frustrację i konflikty, czy po prostu na różne sposoby uniemożliwiać im dojście do prawdy o miasteczku. Ma do tego podatny grunt, biorąc pod uwagę załamania i niepewności, z którymi coraz mocniej zmagają się wszyscy bohaterowie.

Udawanie Sophii przez Człowieka w Żółci ma bardzo dużo sensu - przyjazdy nowych ludzi są już stałym elementem każdego sezonu, więc mieszkańcy nie mieli podstaw do zdziwienia pojawieniem się kogoś z zewnątrz. Póki co nie jest w pełni jasne, jakie ten złoczyńca ma związki z miasteczkiem i skąd bierze się źródło jego mocy, natomiast wiele wskazuje na to, że z każdym kolejnym odcinkiem powinniśmy widzieć, jak rozwija się jego plan względem pozostałych bohaterów, a co za tym idzie; poznać szczegóły dotyczące samego "Żółtego". Jedno jest pewne: nikt nie jest bezpieczny, a z takim zakulisowym graczem może się wydarzyć bardzo wiele.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Adam Kudyba 20.04.2026 13:09

Ładowanie...