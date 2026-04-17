Kiedy The Pitt wróci z 3. sezonem? Uspokajam niecierpliwych

Ładowanie...

"The Pitt" zagościło na małym zaledwie rok temu. Wystarczyło to, by pokazać światu, że formuła seriali medycznych nie wyczerpała się, a przy odrobinie inwencji formalnej, da się zbudować fascynującą, wielopoziomową opowieść zarówno o zmagających się z własnymi kryzysami lekarzach, jak i pacjentach oraz ich dolegliwościach. Branża również doceniła serial HBO Max - słusznie obsypany nagrodami, m.in. Emmy.

REKLAMA

The Pitt - kiedy 3. sezon serialu HBO Max?

Akcja zakończonego właśnie 2. sezonu rozgrywa się jakiś czas po wydarzeniach z poprzedniej odsłony, a konkretniej 4 lipca - w trakcie amerykańskiego Święta Niepodległości. Dla doktora Robby'ego (Noah Wyle) to ostatnia zmiana przed wielkim urlopem, w trakcie którego zastępować go będzie dr Baran Al-Hashimi (Sepideh Moafi). Pomiędzy obojgiem pojawiają się zauważalne różnice, jeśli chodzi o podejście i metody. Langdon (Patrick Ball) powraca do pracy po odwyku, czym wywołuje niepokój jak zwykle pełnej ciętego języka Trinity Santos (Isa Briones) i radość Mel King (Taylor Dearden), z którą ma dobre relacje. Whitaker (Gerran Howell) został doktorem, Dana (Katherine LaNasa) uczy nową pielęgniarkę. Cały skład zmaga się z wyzwaniami dziennej zmiany w szpitalu.

Biorąc pod uwagę jakość serialu oraz liczbę fanów, których wokół siebie skupiło "The Pitt", wieści na temat kontynuacji serialu są jednymi z najbardziej pożądanych. Produkcja zyskała opinię nie tylko mającej w obsadzie fenomenalnych i godnych nagród ról aktorskich, ale również wyjątkowo przenikliwej i złożonej, jeśli chodzi o przedstawienie tematyki związanej z ochroną zdrowia, szpitalną rzeczywistością oraz problemami natury osobistej i psychicznej, z którymi zmagają się osoby pracujące na rzecz zdrowia innych.

Na szczęście od dawna wiadomo, że 3. sezon "The Pitt" powstanie - zapowiadał to szef HBO Casey Bloys, mówił o tym całkiem niedawno odtwórca głównej roli Noah Wyle, ale także John Wells, jeden z producentów i reżyserów serialu. Już w marcu, rozmawiając z Deadline, potwierdzał on, że prace nad kontynuacją trwają, a harmonogram powrotu jest już zasadniczo gotowy:

Wrócimy do produkcji w czerwcu i planujemy wrócić na antenę w tym samym tygodniu stycznia z 15 odcinkami w przyszłym roku.

Pierwsze dwa sezony trafiały na HBO odpowiednio 10 oraz 9 stycznia czasu polskiego 2025 oraz 2026 roku. Biorąc to uwagę, słowa Wellsa zdają się potwierdzać, że premiera 3. sezonu "The Pitt" jest zaplanowana na podobny termin, oczywiście w 2027 roku. Inny z twórców, R. Scott Gemmill, stwierdził kilka dni temu, że prace nad scenariuszem są zaawansowane, większość sezonu jest już "ustalona w ogólnych zarysach", a aktualnie autorzy serialu skupiają się szczególnie na samych odcinkach oraz konkretnych bohaterach.

Wygląda zatem na to, że nie ma co się obawiać - "The Pitt" powróci z 3. sezonem w spodziewanym terminie. Nic nie wskazuje na to, by cokolwiek miało go zakłócić, według doniesień przeskok czasowy w fabule również ma nie być zbyt duży. Pozostaje czekać na efekty prac twórców. Dotychczasowe są wybitne, więc poprzeczka wciąż jest naprawdę wysoko.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Adam Kudyba 17.04.2026 21:26

Ładowanie...