Twórca Wielkich kłamstewek o 3. sezonie. Są postępy

"Wielkie kłamstewka" wracają na ekrany. Niedawno ogłoszono, że trwają przygotowania do 3. sezonu serialowej adaptacji powieści Liane Moriarty, a teraz aktualizacji udzielił sam twórca. Wieści na temat nadchodzącej odsłony brzmią optymistycznie.

Anna Bortniak
wielkie klamstewka aktualizacja david e kelley
Pod koniec lipca 2019 roku widzowie pożegnali się z serialem "Wielkie kłamstewka" - właśnie wteyd zadebiutował finałowy odcinek 2. sezonu serialu. Nie wiadomo było wówczas, czy będzie to ostateczne pożegnanie, czy po prostu dłuższa przerwa. Faktem jest, że od tego czasu o potencjalnej kontynuacji produkcji nie wspomniano aż do listopada 2023 roku - właśnie wtedy Nicole Kidman napomknęła, że "Wielkie kłamstewka" być będą kontynuowane, ale nie zostało to w tamtym momencie oficjalnie potwierdzone.

Teraz wiadomo już, że nowe odcinki powstają - we wrześniu ubiegłego roku HBO poinformowało, że jest w trakcie realizowania 3. sezonu kultowej produkcji. Planowano wówczas, że nowa odsłona pojawi się w 2026 roku. Niedawno aktualizacji udzielił David E. Kelley, twórca serialu. Brzmi ona optymistycznie, choć wciąż niewiele wiadomo na temat najnowszej odsłony.

Wielkie kłamstewka - kiedy premiera 3. sezonu? Twórca skomentował

Podczas nowojorskiej premiery swojego serialu "Margo jest spłukana", Kelley ujawnił co nieco na temat nadchodzącej odsłony "Wielkich kłamstewek". Producent potwierdził w wywiadzie, że trwają prace nad nowym sezonem i zdradził, że ekipa już zbiera się na plan:

Zbieramy ekipę i zapowiada się, że znów będzie dobrze.

Dodał, że nie wolno na razie ujawnić mu niczego więcej, co oznacza, że fabuła i szczegółowe informacje na temat członków obsady są trzymane w ścisłej tajemnicy. Mimo to fani powinni spodziewać się, że na ekranie pojawią się ich ulubione matki z nadmorskiej społeczności - bez nich ten serial nie miałby racji bytu. Wciąż trzeba jednak czekać na kolejne aktualizacje w związku z produkcją.

Na ten moment wiadomo, że za scenariusz odpowiedzialna będzie Francesca Sloane, współtwórczyni serialu "Pan i Pani Smith". Będzie ona jednocześnie producentką wykonawczą kontynuacji wraz z Davidem E. Kelleyem, Nicole Kidman i Reese Witherspoon, przy czym Kidman i Witherspoon powrócą do swoich ról.

Udział Franceski Sloane w projekcie wiąże się jednocześnie z rozczarowaniem fanów serialu "Pan i Pani Smith" - w związku z tym, że twórczyni podpisała dwuletnią umowę z HBO i zajmie się napisaniem scenariusza do "Wielkich kłamstewek", zdjęcia do 2. sezonu produkcji z Donaldem Gloverem i Mayą Erskine zostały odłożone na czas nieokreślony.

"Wielkie kłamstewka" to amerykański serial oparty na powieści Liane Moriarty o tym samym tytule. Pełen czarnego humoru dramat skupia się na trzech mieszkankach nadmorskiego miasteczka Monterey w stanie Kalifornia, które zmagają się z karierą zawodową i trudami macierzyństwa. Gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni, wśród mieszkańców pojawia się podejrzenie, że tragiczne wydarzenie mogło mieć związek z napiętą relacją trzech matek. Okazuje się wówczas, że pozornie idealne życie na amerykańskich przedmieściach nie jest tak urokliwe i perfekcyjne jak mogłoby się wydawać.

12.04.2026 11:45
Tagi: HBOWielkie kłamstewka
