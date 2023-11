"Wielkie kłamstewka" i 3. sezon: data i obsada. Wszystko, co o nim wiemy

"Wielkie kłamstewka" to hitowy serial HBO, który doczekał się 2 sezonów. Choć fani serialu liczyli na kolejne odcinki, ekipa "Kłamstewek" w wywiadach mówiła, że nie wyobraża sobie pracy na planie po śmierci reżysera, Jeana-Marca Vallee. Teraz Nicole Kidman dała nadzieję wiernym wielbicielom serialu na to, że w przyszłości zobaczą odcinki 3. sezonu hitu HBO. Co wiemy o 3. sezonie "Wielkich kłamstewek"?