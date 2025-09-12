Wielki powrót Wielkich kłamstewek. HBO nakręci 3. sezon

Ładowanie...

Finałowy odcinek 2. sezonu "Wielkich kłamstewek" zadebiutował pod koniec lipca 2019 roku. Od tego czasu o kontynuacji produkcji nie wspomniano aż do listopada 2023 roku - właśnie wtedy Nicole Kidman napomknęła, że "Big Little Lies" być może dostaną kontynuację, ale nie zostało to wówczas potwierdzone. Dziś wiadomo już, że nowe odcinki powstają, a HBO jest w trakcie realizowania 3. sezonu kultowej produkcji.

Wielkie kłamstewka - HBO kręci 3. sezon. Kiedy premiera?

"Wielkie kłamstewka" wracają z 3. sezonem. Serwis Variety ujawnił, że do napisania scenariusza 1. odcinka zaangażowano Francescę Sloane, współtwórczynię serialu "Pan i Pani Smith". Będzie ona jednocześnie producentką wykonawczą kontynuacji wraz z Davidem E. Kelleyem, Nicole Kidman i Reese Witherspoon, przy czym Kidman i Witherspoon powrócą do swoich ról.

Udział Franceski Sloane w projekcie wiąże się jednocześnie z rozczarowaniem fanów serialu "Pan i Pani Smith" - w związku z tym, że twórczyni podpisała dwuletnią umowę z HBO i zajmie się napisaniem scenariusza do "Wielkich kłamstewek", zdjęcia do 2. sezonu produkcji z Donaldem Gloverem i Mayą Erskine zostały odłożone na czas nieokreślony.

"Wielkie kłamstewka" to amerykański serial oparty na powieści Liane Moriarty o tym samym tytule. Pełen czarnego humoru dramat skupia się na trzech mieszkankach nadmorskiego miasteczka Monterey w stanie Kalifornia, które zmagają się z karierą zawodową i trudami macierzyństwa. Gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni, wśród mieszkańców pojawia się podejrzenie, że tragiczne wydarzenie mogło mieć związek z napiętą relacją trzech matek. Okazuje się wówczas, że pozornie idealne życie na amerykańskich przedmieściach nie jest tak urokliwe i perfekcyjne jak mogłoby się wydawać.

Serial został nagrodzony czterema Złotymi Globami, w tym za najlepszy serial limitowany lub telewizyjny oraz ośmioma statuetkami Emmy. W rolach głównych wystąpili: Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoe Kravitz i Alexander Skarsgard.

Premiera 3. sezonu "Wielkich kłamstewek" zaplanowana jest na 2026 rok.

Anna Bortniak 12.09.2025 08:57

