REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Uwielbiany serial HBO sprzed lat powróci. Gigantyczne zmiany

Na każdą dekadę przypada kilka albo filmowych, albo serialowych tytułów, które ją definiują. W przypadku tej drugiej grupy oraz poprzedniej dekady, takie miano należało do "Wielkich kłamstewek", powszechnie uznawanych za jedną z najbardziej rozpoznawalnych, odcinkowych produkcji HBO. Okazuje się, że fani, spragnieni kolejnej odsłony, mają powód do radości.

Adam Kudyba
REKLAMA

"Wielkie kłamstewka" były adaptacją powieści australijskiej pisarki Liane Moriarty. Wydana w 2014 roku książka z czasem zyskała miano zdecydowanie najbardziej popularnej spośród wszystkich, jakie kiedykolwiek wydała, niektóre jej tytuły zyskały tytuł bestsellerów. Ostatecznie to jednak "Wielkie kłamstewka" są uważane za dzieło o największym rozgłosie - nic dziwnego, że kilka lat później zaadaptowano je na serial emitowany w latach 2017-19.

REKLAMA

Wielkie kłamstewka 3 na horyzoncie. Autorka zapowiada, co nas czeka

1. sezon serialu opowiada o wydarzeniach rozgrywających się w miasteczku Monterey. Skupia się na trzech przyjaciółkach - Madeline (Reese Witherspoon), Celeste (Nicole Kidman) i Jane (Shaileen Woodley). Oskarżenie względem dziecka jednej z nich staje się punktem zapalnym głębokiego konfliktu, wojny między stronami, w której każdy ma swoje demony, problemy i tajemnice. W drugim sezonie do fabuły dołączyła postać Mary Louise (Meryl Streep), matki jednego z bohaterów, która sporo namieszała w życiu bohaterek.

Jak się okazuje, do tego, co znamy z dotychczasowych sezonów, zostanie dopisany kolejny rozdział. Nie jest to z mojej strony przenośnia. E!News poinformowało bowiem, że Liane Moriarty zapowiedziała premierę książkowej kontynuacji "Wielkich kłamstewek". Nowa część będzie nosić tytuł "Big Little Truths", a do sprzedaży ma trafić 25 sierpnia. Co prawdopodobnie najważniejsze dla wielu fanów - będzie to podstawa do stworzenia 3. sezonu serialu. Moriarty potwierdziła to, jednocześnie twierdząc, że "nie będzie się wtrącać w ten serial".

W fabule ma nastąpić 10-letni skok czasowy, a o szczegółach mówi sama autorka:

Do gabinetu dyrektora trafia pocztą odcięty palec. W pierwszej książce rodzice w szkole tworzą grecki chór, wyjaśniając akcję i wydarzenia. W tej książce to nastolatkowie - dzieci - są greckim chórem. Są więc przesłuchiwani na temat tego, co się wydarzyło [...] Pierwszą rzeczą, jaka się dzieje, jest to, że mówią: "Cóż, wszystko zaczęło się w 50. urodziny Madeline".

Na ten moment nie wiadomo dokładnie, kiedy możemy spodziewać się premiery 3. sezonu, nie ma również szczegółów dotyczących jego obsady. Oto oficjalny opis książki, wyznaczający przyszłe kierunki fabuły:

Kiedy dziwny mężczyzna zaczyna kręcić się po szkole i zadawać pozornie niewinne pytania, ta ściśle powiązana grupa kobiet musi w końcu zmierzyć się z pełnymi konsekwencjami wielkich prawd, którymi nie podzieliły się ze swoimi dziećmi.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

REKLAMA
20.03.2026 10:52
Tagi: HBOHBO MaxWielkie kłamstewka
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA