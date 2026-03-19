Uwielbiane filmy Disneya z datami premiery. Wielki powrót po 10 latach

Disney w ostatnich tygodniach istniał w przestrzeni publicznej głównie ze względu na zmiany na stanowisku kierowniczym. Firma powoli wraca do gry i - ustami swojego nowego szefa - właśnie ogłosiła datę premier dwóch ważnych tytułów. Na jeden z nich zapewne widzowie czekają w szczególności.

Adam Kudyba
iniemamocni lilo stitch premiera
W 2026 roku doszło do jednej z istotniejszych zmian w amerykańskim przemyśle rozrywkowym. Bob Iger, wieloletni CEO Walt Disney Company, przestał pełnić tę funkcję po 19 latach z przerwami. Jego następcą okazał się Josh D'Amaro, od dawna pracujący dla firmy, poprzednio szefujący Disney Experiences. Przejęcie przez niego władzy było (i wciąż jest) pewnym znakiem zapytania odnośnie kierunku, w którym Disney pójdzie, jeśli chodzi o tworzenie filmów i seriali. Właśnie poznaliśmy dwa tytuły, co do których od dawna było wiadomo, że powstaną, a teraz wiemy, kiedy trafią do kin.

Disney nie próżnuje. Zbija kapitał na nostalgii i sukcesie

Jak się okazuje, 2028 rok będzie dla Disneya dość kluczowy. Dlaczego? Jak podaje Variety, Josh D'Amaro, świeżo upieczony CEO Disneya, w trakcie telekonferencji z akcjonariuszami firmy, podzielił się informacjami na temat dwóch nadchodzących filmów: "Iniemamocnych 3" oraz kontynuacji ubiegłorocznej wersji live-action "Lilo i Stitch". Oba projekty od jakiegoś czasu były uznawane za będące w fazie prac. Teraz wiemy, że oba trafią do kin nie tylko w tym samym roku, ale w bardzo bliskiej kalendarzowej odległości od siebie nawzajem.

"Lilo i Stitch", ożywione w 2025 roku, stało się niebywałym sukcesem. Nie tylko okazało się, że da się zrobić dobre i pełne serca live action, które nie ustępuje jakością filmowi animowanemu, ale także, że wciąż jest popyt na to, by oglądać tych bohaterów. Film w reżyserii Deana Fleischera Campa przekroczył w światowym box office wszelkie oczekiwania, zarabiając aż 1,038 mld dolarów. Nic więc dziwnego, że dość szybko zapadła decyzja o kontynuacji.

Póki co, poza powrotem Chrisa Sandersa do głosowej roli niebieskiego stwora, nieznane są żadne szczegóły dotyczące tego, kto zagra w "Lilo i Stitch 2". Wiemy jednak, że film trafi do kin 26 maja 2028 roku. Będzie trzeba trochę poczekać, ale biorąc pod uwagę jakość pierwszej części, jestem spokojny.

Jeśli chodzi o "Iniemamocnych 3", będzie to wielki powrót do serii - poprzednia część miała swoją premierę w 2018 roku, a zatem "trójka" wejdzie do kin dokładnie 10 lat po niej, a dokładnie 16 czerwca 2028 roku. To oznacza, że i "Lilo i Stitch 2", i "Iniemamocni 3" wejdą na wielki ekran w odległości wynoszącej nieco ponad dwa tygodnie i zapewne "spotkają się" w pewnym momencie wśród repertuarów kinowych. Co ciekawe, będzie to pierwszy film ze słynnej serii o superrodzinie, którego nie wyreżyseruje Brad Bird (tym razem pełniący funkcję scenarzysty i producenta). Zastąpi go Peter Sohn, mający na koncie takie tytuły jak "Między nami żywiołami" i "Dobry dinozaur". Szczegóły fabularne nie są jeszcze znane.

Adam Kudyba
19.03.2026 10:11
Tagi: DisneyIniemamocniPremiery
Najnowsze
9:14
Netflix mówi, że nie powtarza fabuły dla widzów z nosem w telefonach. To już mem
Aktualizacja: 2026-03-19T09:14:44+01:00
8:01
Halo, Apple TV? Tu 2019. Chcę swój thriller o zamożnych kobietach z powrotem
Aktualizacja: 2026-03-19T08:01:52+01:00
18:06
Val Kilmer zmarł po obsadzeniu do roli w filmie. Zagra go AI
Aktualizacja: 2026-03-18T18:06:27+01:00
17:33
Big Arch większy od Drwala. McDonald's ostrzega: nie zamawiaj nic więcej
Aktualizacja: 2026-03-18T17:33:00+01:00
15:35
Nie róbcie X-Mena ze Spider-Mana! Boję się Brand New Day
Aktualizacja: 2026-03-18T15:35:00+01:00
15:09
Fani Star Wars niemal ją zniszczyli. Po dekadzie terapii jest już inną osobą
Aktualizacja: 2026-03-18T15:09:00+01:00
14:39
Spider-Man: kolejność oglądania filmów i seriali - nie tylko MCU
Aktualizacja: 2026-03-18T14:39:12+01:00
14:08
Niezwyciężony i 5 kluczowych wątków do odświeżenia przed 4. sezonem
Aktualizacja: 2026-03-18T14:08:28+01:00
12:49
Duże zmiany w Milionerach. Będzie nowy typ pytań
Aktualizacja: 2026-03-18T12:49:34+01:00
12:14
Nowy zwiastun Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Trzymajcie rajtuzy
Aktualizacja: 2026-03-18T12:14:03+01:00
11:35
Gdyby ten brutalny western wyszedł później, byłby większym hitem od Yellowstone
Aktualizacja: 2026-03-18T11:35:24+01:00
10:51
Ukryte smaczki w zwiastunie Diuny 3. Genialna zapowiedź
Aktualizacja: 2026-03-18T10:51:13+01:00
10:00
Odetchniecie z ulgą. To jeszcze nie koniec tego uwielbianego science fiction
Aktualizacja: 2026-03-18T10:00:00+01:00
17:57
Użytkownicy wciąż są wściekli, że Prime Video skasowało swoje najlepsze sci-fi
Aktualizacja: 2026-03-17T17:57:45+01:00
17:23
Zwiastun Diuny 3 jest wspaniały. Nie mogę się doczekać filmu
Aktualizacja: 2026-03-17T17:23:58+01:00
16:00
Big Arch w Polsce. Cena, składniki i do kiedy trwa oferta
Aktualizacja: 2026-03-17T16:00:00+01:00
15:43
To najlepszy serial Prime Video. Opinie są jednogłośne
Aktualizacja: 2026-03-17T15:43:10+01:00
15:00
Banksy już nie jest anonimowy. Koniec tajemnicy, czas liczyć kasę
Aktualizacja: 2026-03-17T15:00:00+01:00
14:26
Tim Roth dołączył do Marvela z czystej złośliwości. I to nie jest żart
Aktualizacja: 2026-03-17T14:26:31+01:00
13:18
Kiedy premiera The Madison? To nowy serial ze świata Yellowstone
Aktualizacja: 2026-03-17T13:18:48+01:00
