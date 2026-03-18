Val Kilmer zmarł po obsadzeniu do roli w filmie. Zagra go AI

Val Kilmer, który na kilka lat przed śmiercią został obsadzony w filmie "As Deep as the Grave" w roli duchownego, pojawi się na ekranie. W związku z tym, że jest to niezależna produkcja i twórca nie dysponuje tak dużym budżetem, by wprowadzać w niej zmiany, postanowiono, że aktor zostanie wskrzeszony przy pomocy sztucznej inteligencji.

Anna Bortniak
Niemal rok temu, 1 kwietnia 2025 roku, świat obiegła smutna informacja na temat śmierci Vala Kilmera. Aktor, znany z takich produkcji jak "Deja Vu", "Kiss Kiss Bang" czy "Święty", zmarł w wieku 65 lat z powodu zapalenia płuc. Cierpiał on jednak również na kilka innych chorób, w tym przewlekłą niewydolność oddechową, a także raka gardła, z którym walczył przez ponad dekadę. Choroba ta doprowadziła do zniszczenia jego strun głosowych, przez co w "Top Gun: Maverick", czyli ostatnim znanym filmie, w którym zagrał, jego głos został odtworzony przy pomocy sztucznej inteligencji.

Teraz technologia może ponownie pomóc w przywróceniu Kilmera na ekran w filmie "As Deep as the Grave", gdzie aktor został obsadzony już 5 lat przed śmiercią. Miał zagrać w nim ojca Fintana, katolickiego księdza i indiańskiego spirytualistę, lecz choroba pokrzyżowała jego plany. Mimo śmierci Kilmera, Coerte Voorhees, reżyser i scenarzysta, wciąż bierze pod uwagę obecność aktora na ekranie - jego wizerunek ma zostać odtworzony dzięki sztucznej inteligencji.

Val Kilmer pojawi się w filmie. Zostanie odtworzony przez AI

Voorhees stwierdził, że film "As Deep as the Grave" został stworzony dla Kilmera, ponieważ "czerpał z jego indiańskiego dziedzictwa oraz więzi i miłości do Południowego Zachodu". Mimo że aktor z powodu choroby nie mógł wziąć udziału w zdjęciach i nakręcił ani jednej sceny, reżyser postanowił skorzystać z dobroci sztucznej inteligencji. Podkreślił, że zrobił to przy pomocy bliskich Kilmera, w tym jego dzieci:

Jego rodzina ciągle powtarzała, jak ważny jest dla nich ten film i że Val naprawdę chciał być jego częścią. Uważał, że to ważna historia, w której chciał, żeby znalazło się jego nazwisko. To właśnie to wsparcie dało mi pewność siebie i pozwoliło mi powiedzieć: "Dobra, zróbmy to. Choć niektórzy mogą to uznać za kontrowersyjne, Val właśnie tego chciał".

Reżyser podkreślił również, że jest to niezależny film, który był produkowany z przerwami przez 6 lat. Opóźnienia spowodowała pandemia COVID-19, a następnie zmiany decyzji w związku ze scenami z Kilmerem, która najpierw zostały wycięte, a później z powrotem wstawione do filmu.

Naprawdę zdaliśmy sobie sprawę, że to bardzo ważny brakujący element. Zwykle po prostu obsadzilibyśmy innego aktora. Bardzo zależy mi na współpracy z naszymi aktorami i w całym filmie mamy znakomite kreacje. Ale nie możemy ponownie kręcić sceny. Nie mamy na to budżetu. Nie jesteśmy wielkim studiem filmowym. Musieliśmy więc wymyślić innowacyjne sposoby, aby to zrobić. I zdaliśmy sobie sprawę, że technologia jest do naszej dyspozycji.

John Voorhees, producent filmu i brat Coerte, dodał:

Postać w filmie cierpi również na gruźlicę. Ta historyczna postać ponownie odzwierciedlała rzeczywisty stan Vala, gdy chorował na raka gardła. Dlatego jeśli chodzi o głos, jest to naprawdę wyjątkowa okazja dla postaci, aby odzwierciedlić chorobę, na którą aktor faktycznie cierpiał, tworząc w ten sposób swego rodzaju pomost.

Fabuła filmu "As Deep as the Grave" (wcześniej: "Canyon of the Dead") koncentruje się na prawdziwej historii archeologów z Południowego Zachodu, Ann i Earla Morrisów. Opisują oni swoje wykopaliska w Canyon de Chelly w Arizonie, aby odtworzyć historię plemienia Nawaho. W obsadzie znaleźli się Abigail Lawrie oraz Tom Felton, a także Wes Studi i Abigail Breslin.

Wygenerowany przez sztuczną inteligecję wizerunek Kilmera ma pojawić się w "znacznej części" gotowego filmu. Do projektu wykorzystano zdjęcia Kilmera z młodości, a także materiały z jego ostatnich lat przed śmiercią, by pokazać aktora na wielu etapach życia. Do zbudowania jego głosu wykorzystano jego prawdziwe brzmienie jeszcze sprzed uszkodzenia tchawicy.

Czytaj więcej w Spider's Web:

18.03.2026 18:06
Najnowsze
17:33
Big Arch większy od Drwala. McDonald's ostrzega: nie zamawiaj nic więcej
Aktualizacja: 2026-03-18T17:33:00+01:00
15:35
Nie róbcie X-Mena ze Spider-Mana! Boję się Brand New Day
Aktualizacja: 2026-03-18T15:35:00+01:00
15:09
Fani Star Wars niemal ją zniszczyli. Po dekadzie terapii jest już inną osobą
Aktualizacja: 2026-03-18T15:09:00+01:00
14:39
Spider-Man: kolejność oglądania filmów i seriali - nie tylko MCU
Aktualizacja: 2026-03-18T14:39:12+01:00
14:08
Niezwyciężony i 5 kluczowych wątków do odświeżenia przed 4. sezonem
Aktualizacja: 2026-03-18T14:08:28+01:00
12:49
Duże zmiany w Milionerach. Będzie nowy typ pytań
Aktualizacja: 2026-03-18T12:49:34+01:00
12:14
Nowy zwiastun Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Trzymajcie rajtuzy
Aktualizacja: 2026-03-18T12:14:03+01:00
11:35
Gdyby ten brutalny western wyszedł później, byłby większym hitem od Yellowstone
Aktualizacja: 2026-03-18T11:35:24+01:00
10:51
Ukryte smaczki w zwiastunie Diuny 3. Genialna zapowiedź
Aktualizacja: 2026-03-18T10:51:13+01:00
10:00
Odetchniecie z ulgą. To jeszcze nie koniec tego uwielbianego science fiction
Aktualizacja: 2026-03-18T10:00:00+01:00
17:57
Użytkownicy wciąż są wściekli, że Prime Video skasowało swoje najlepsze sci-fi
Aktualizacja: 2026-03-17T17:57:45+01:00
17:23
Zwiastun Diuny 3 jest wspaniały. Nie mogę się doczekać filmu
Aktualizacja: 2026-03-17T17:23:58+01:00
16:00
Big Arch w Polsce. Cena, składniki i do kiedy trwa oferta
Aktualizacja: 2026-03-17T16:00:00+01:00
15:43
To najlepszy serial Prime Video. Opinie są jednogłośne
Aktualizacja: 2026-03-17T15:43:10+01:00
15:00
Banksy już nie jest anonimowy. Koniec tajemnicy, czas liczyć kasę
Aktualizacja: 2026-03-17T15:00:00+01:00
14:26
Tim Roth dołączył do Marvela z czystej złośliwości. I to nie jest żart
Aktualizacja: 2026-03-17T14:26:31+01:00
13:18
Kiedy premiera The Madison? To nowy serial ze świata Yellowstone
Aktualizacja: 2026-03-17T13:18:48+01:00
11:44
Twierdzisz, że Oscary nie mają znacznia? Użytkownicy HBO Max uważają inaczej
Aktualizacja: 2026-03-17T11:44:33+01:00
10:14
Pechowy przeciwnik Batmana. Żaden aktor nie chce wziąć tej roli
Aktualizacja: 2026-03-17T10:14:41+01:00
9:13
A jednak będzie 6. sezon Yellowstone. Choć nazywa się inaczej
Aktualizacja: 2026-03-17T09:13:15+01:00
