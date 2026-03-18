Val Kilmer zmarł po obsadzeniu do roli w filmie. Zagra go AI

Niemal rok temu, 1 kwietnia 2025 roku, świat obiegła smutna informacja na temat śmierci Vala Kilmera. Aktor, znany z takich produkcji jak "Deja Vu", "Kiss Kiss Bang" czy "Święty", zmarł w wieku 65 lat z powodu zapalenia płuc. Cierpiał on jednak również na kilka innych chorób, w tym przewlekłą niewydolność oddechową, a także raka gardła, z którym walczył przez ponad dekadę. Choroba ta doprowadziła do zniszczenia jego strun głosowych, przez co w "Top Gun: Maverick", czyli ostatnim znanym filmie, w którym zagrał, jego głos został odtworzony przy pomocy sztucznej inteligencji.

Teraz technologia może ponownie pomóc w przywróceniu Kilmera na ekran w filmie "As Deep as the Grave", gdzie aktor został obsadzony już 5 lat przed śmiercią. Miał zagrać w nim ojca Fintana, katolickiego księdza i indiańskiego spirytualistę, lecz choroba pokrzyżowała jego plany. Mimo śmierci Kilmera, Coerte Voorhees, reżyser i scenarzysta, wciąż bierze pod uwagę obecność aktora na ekranie - jego wizerunek ma zostać odtworzony dzięki sztucznej inteligencji.

Val Kilmer pojawi się w filmie. Zostanie odtworzony przez AI

Voorhees stwierdził, że film "As Deep as the Grave" został stworzony dla Kilmera, ponieważ "czerpał z jego indiańskiego dziedzictwa oraz więzi i miłości do Południowego Zachodu". Mimo że aktor z powodu choroby nie mógł wziąć udziału w zdjęciach i nakręcił ani jednej sceny, reżyser postanowił skorzystać z dobroci sztucznej inteligencji. Podkreślił, że zrobił to przy pomocy bliskich Kilmera, w tym jego dzieci:

Jego rodzina ciągle powtarzała, jak ważny jest dla nich ten film i że Val naprawdę chciał być jego częścią. Uważał, że to ważna historia, w której chciał, żeby znalazło się jego nazwisko. To właśnie to wsparcie dało mi pewność siebie i pozwoliło mi powiedzieć: "Dobra, zróbmy to. Choć niektórzy mogą to uznać za kontrowersyjne, Val właśnie tego chciał".

Reżyser podkreślił również, że jest to niezależny film, który był produkowany z przerwami przez 6 lat. Opóźnienia spowodowała pandemia COVID-19, a następnie zmiany decyzji w związku ze scenami z Kilmerem, która najpierw zostały wycięte, a później z powrotem wstawione do filmu.

Naprawdę zdaliśmy sobie sprawę, że to bardzo ważny brakujący element. Zwykle po prostu obsadzilibyśmy innego aktora. Bardzo zależy mi na współpracy z naszymi aktorami i w całym filmie mamy znakomite kreacje. Ale nie możemy ponownie kręcić sceny. Nie mamy na to budżetu. Nie jesteśmy wielkim studiem filmowym. Musieliśmy więc wymyślić innowacyjne sposoby, aby to zrobić. I zdaliśmy sobie sprawę, że technologia jest do naszej dyspozycji.

John Voorhees, producent filmu i brat Coerte, dodał:

Postać w filmie cierpi również na gruźlicę. Ta historyczna postać ponownie odzwierciedlała rzeczywisty stan Vala, gdy chorował na raka gardła. Dlatego jeśli chodzi o głos, jest to naprawdę wyjątkowa okazja dla postaci, aby odzwierciedlić chorobę, na którą aktor faktycznie cierpiał, tworząc w ten sposób swego rodzaju pomost.

Fabuła filmu "As Deep as the Grave" (wcześniej: "Canyon of the Dead") koncentruje się na prawdziwej historii archeologów z Południowego Zachodu, Ann i Earla Morrisów. Opisują oni swoje wykopaliska w Canyon de Chelly w Arizonie, aby odtworzyć historię plemienia Nawaho. W obsadzie znaleźli się Abigail Lawrie oraz Tom Felton, a także Wes Studi i Abigail Breslin.

Wygenerowany przez sztuczną inteligecję wizerunek Kilmera ma pojawić się w "znacznej części" gotowego filmu. Do projektu wykorzystano zdjęcia Kilmera z młodości, a także materiały z jego ostatnich lat przed śmiercią, by pokazać aktora na wielu etapach życia. Do zbudowania jego głosu wykorzystano jego prawdziwe brzmienie jeszcze sprzed uszkodzenia tchawicy.

Anna Bortniak 18.03.2026 18:06

