Wreszcie mamy zapowiedź Nieśmiertelnego. Cavill będzie kręcił w Polsce

Reboot „Nieśmiertelnego” (czyli oryginalnie „Highlandera”) z Henrym Cavillem doczekał się pierwszej zapowiedzi podczas prezentacji Amazon MGM na CinemaConie - corocznym zjeździe właścicieli kin i wytwórni w Las Vegas.



Zdjęcia do filmu wciąż trwają, jednak uczestnicy CinemaCon mogli zobaczyć materiały zza kulis oraz już gotowe, niezwykle brutalne sekwencje akcji, wyraźnie nawiązujące do stylu znanego z filmów „John Wick”, za które odpowiadał ten sam reżyser - Chad Stahelski. Wśród nich znalazła się m.in. skąpana w neonach scena potyczki podczas tłocznej imprezy rave’owej, a także liczne pojedynki na miecze i pościgi motocyklowe.

Nieśmiertelny - ekipa zmierza do Polski. Co wiemy o bohaterze?

Nareszcie ujawniono też garść informacji dotyczących nowego protagonisty. Nieśmiertelny bohater Cavilla urodził się w 1518 r., a współcześnie jest zmuszony walczyć z innymi nieśmiertelnymi zabójcami podczas tzw. Zgromadzenia (The Gathering) - ostatecznie przy życiu może pozostać tylko jeden.



Nazywa się Connor MacLeod i jest szkockim szermierzem, który odkrywa, że jest nieśmiertelny, a jego przeznaczenie to stawanie w szranki z innymi wojownikami na przestrzeni pokoleń. Wszystko po to, by zdobyć pewną zagadkową nagrodę.



W najbliższym czasie zdjęcia będą kontynuowane w Polsce, a później w szkockich Highlands oraz w Hongkongu.

Przypomnę, że Cavill przejmuje rolę Highlandera po Christopherze Lambercie - odtwórcy głównej roli w oryginale z 1986 r., któremu towarzyszyli m.in. Sean Connery, Clancy Brown i Roxanne Hart. W reboocie Russell Crowe zagra Juana Sáncheza-Villalobosa Ramíreza (postać wcześniej graną przez Connery’ego), a Dave Bautista wcieli się w Kurgana - brutalnego barbarzyńcę znanego z pierwszego filmu. W obsadzie znaleźli się także Karen Gillan, Djimon Hounsou, Marisa Abela, Jeremy Irons, Max Zhang i Siobhán Cullen. Scenariusz napisał Michael Finch.

Po wcieleniu się w Supermana w uniwersum DC oraz łowcę potworów Geralta z Rivii w serialu „Wiedźmin” Netfliksa, Cavill dołączył do kolejnej franczyzy - bo, jak możecie się domyślać, na jednym filmie się nie skończy. No chyba, że okaże się wielką finansową klapą.



Reżyser - wspomniany Stahelski - to uznany kaskader, który stanął za kamerą wszystkich czterech części cenionego za wybitną realizację i choreografie „Johna Wicka”.



Studio wciąż jeszcze nie ustaliło dokładnej daty premiery filmu.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Michał Jarecki 16.04.2026 14:22

