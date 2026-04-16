Ewangelia według Pulp Fiction. Sekretarz obrony USA srogo się pomylił

Nie, to nie jest żart. Sekretarz obrony USA, Pete Hegseth, naprawdę sparafrazował fałszywy „cytat biblijny” podczas nabożeństwa modlitewnego w Pentagonie w środę. Podczas środowego nabożeństwa w kompleksie Pentagonu Hegseth wyjaśnił, że modlitwa - znana jako „CSAR 25:17” - była odmawiana w przez „Sandy 1”, jednego z ekipy Sandies, przed misją załóg poszukiwawczo-ratowniczych CSAR, w tym przed niedawną operacją z udziałem dwóch członków załogi Sił Powietrznych USA, którzy zostali zestrzeleni nad Iranem.



Nagranie z nabożeństwa szybko stało się viralem - internauci rozpoznali w nim bowiem pewne znajome - bynajmniej nie z Pisma Świętego - sformułowania. Wypowiedź nagrano zaledwie kilka godzin przed tym, jak Demokraci w Izbie Reprezentantów złożyli wniosek o impeachment wobec Hegsetha.

Pismo Święte według Tarantino

„Nazywają ją CSAR 25:17, co - jak sądzę - ma nawiązywać do Księgi Ezekiela 25:17” - powiedział sekretarz o modlitwie, choć w gruncie rzeczy wcale nie nawiązuje ona do prawdziwej Księgi, a do filmowego monologu.



Kolejne słowa Hegsetha brzmiały następująco:

Modlitwę nazywamy CSAR 25:17, przeczytam ją teraz, proszę módlcie się ze mną: „Ścieżka zestrzelonego pilota jest zewsząd naznaczona niesprawiedliwością egoistów i tyranią złych ludzi. Błogosławiony ten, kto w imię koleżeństwa i obowiązku prowadzi zagubionych przez dolinę ciemności, bo jest prawdziwie stróżem swego brata i odnajdującym zaginione dzieci. I ześlę na ciebie wielką zemstę i gniew straszliwy na tych, którzy próbują pojmać i zniszczyć mojego brata, i poznasz, że mój znak wywoławczy to Sandy 1, gdy spadnie na ciebie moja zemsta. Amen.”

Modlitwa ta nijak nie parafrazowała prawdziwego fragmentu z Ezekiela 25:17, który w Biblii Króla Jakuba brzmi po prostu: „I dokonam na nich srogiej pomsty w strasznych karach i poznają, że Ja jestem Pan, gdy wywrę na nich swoją zemstę”. Fragment jest znacznie krótszy i dotyczy napaści na Filistynów, nie uwzględniając żadnych „ścieżek człowieka prawego”.



Zamiast Biblii, w istocie nawiązuje natomiast do fałszywej wersji tego wersetu, cytowanej przez Samuela L. Jacksona w kryminale Quentina Tarantino z 1994 r. - kultowym „Pulp Fiction”.

Sam Tarantino zaczerpnął ten fałszywy cytat biblijny z japońskiego filmu sztuk walki z lat 70., "Karate Kiba".



Internet nie zostawia na sekretarzu suchej nitki, zarzucając mu, że sam nie ma pojęcia, iż modlitwa opiera się na filmowym, wymyślonym monologu, nie zaś prawdziwym Słowie Bożym.



Cała sytuacja ma miejsce w politycznie wrażliwym momencie dla Hegsetha, który mierzy się z próbą impeachmentu w związku z wojną USA w Iranie, ofiarami cywilnymi oraz pytaniami dotyczącymi zarządzania wrażliwymi informacjami wojskowymi. Przed odczytaniem modlitwy Hegseth wyjaśnił jej pochodzenie podczas transmitowanego na żywo nabożeństwa, dodając, że stała się ona powszechna w środowisku wojskowym.

Michał Jarecki 16.04.2026 16:22

