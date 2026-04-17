Top Gun 3 wraca. Na pokładzie Tom Cruise

Spekulacje na temat "Top Gun 3" pojawiały się już kilka lat temu, zaraz po premierze "Top Gun: Maverick". W 2024 roku Jerry Bruckheimer, producent serii, ujawnił, że Joseph Kosinski, reżyser "Mavericka", ma już nawet pomysł na kontynuację, z kolei w lutym pojawiła się informacja, że scenariusz autorstwa Christophera McQuarrie'ego i Ehren Kruger jest już prawie ukończony. Na temat powrotu Toma Cruise wciąż można było spekulować - choć widzowie nie wyobrażali sobie produkcji bez aktora, na ten temat wciąż można było jedynie spekulować.

Przede wszystkim nie było wiadomo, czy Cruise'owi uda się spiąć swój harmonogram. Wcześniej nie było wiadomo, kiedy ruszą prace nad produkcją ze względu na udział aktora w "Mission: Impossible - The Final Reckoning". Teraz w końcu doczekaliśmy się oficjalnego potwierdzenia, że "Top Gun 3" powstanie, a aktor powróci do swojej kultowej roli.

Top Gun 3 oficjalnie powstaje. Do roli wraca Tom Cruise

Podczas tegorocznego CinemaCon, który odbywał się w Las Vegas, studio Paramount ogłosiło, że "Top Gun 3" jest oficjalnie w przygotowaniu z Tomem Cruise'em roli Mavericka. Film wyprodukuje Jerry Bruckhemer, a za scenariusz będą odpowiedzialni Ehren Kruger i Christopher McQuarriem, którzy napisali również poprzednią część, "Top Gun: Maverick" z 2022 roku.

Cruise powrócił do serii "Top Gun" 36 lat po występie w pierwszej produkcji z 1986 roku. Była ona wówczas nominowana do czterech Oscarów, ostatecznie zdobywając statuetkę za najlepszą piosenkę - "Take My Breath Away". Pod koniec maja 2022 roku na wielkich ekranach zadebiutowała kontynuacja o tytule "Top Gun: Maverick", która stała się kasowym hitem - film zarobił imponujące 1,5 mld dol. przy budżecie 170 mln dol. Dzięki temu w box offce 2022 zajął 2. miejsce, tuż za tytułem "Avatar: Istota wody".

Akcja "Mavericka" rozgrywa się 30 lat po wydarzeniach z poprzedniego filmu. Pete "Maverick" Mitchell jest już doświadczonym pilotem, który po mistrzowsku testuje najnowocześniejsze maszyny. Tym razem, jako dowódca pilockiej spec-grupy, której członkowie są szkoleni do niespotykanych dotąd misji, Maverick spotyka się z porucznikiem Bradleyem "Roosterem" Bradshawem. Jest on synem jego przyjaciela, oficera Nicka "Goose'a" Bradshawa, który lata temu zginął podczas jednej z misji. Maverick będzie musiał stawić czoła nie tylko swojej niepewnej przyszłości oraz duchom przeszłości, a kulminacją będzie ostateczne poświęcenie tych, którzy zostaną zaangażowani w nadchodzącą misji.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Anna Bortniak 17.04.2026 08:35

