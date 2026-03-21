Disney+ znalazł lekarstwo na nudę. Strzela nowościami jak z rewolweru

Na ten moment na Disney+ jest jeszcze stabilnie. W topkach najpopularniejszych filmów i seriali niewiele się zmienia. Zaraz jednak dojdą tytuły, które narobią szumu w zestawieniach. Bo czy można jeszcze oglądać "Love Story" i "Zwierzogród 2", gdy na platformę zmierzają tak gorące nowości?

Rafał Christ
Użytkownicy Disney+ już od dłuższego czasu nie mogą się oderwać od pewnych tytułów. "Love Story" od paru tygodni króluje w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. Wszystko przez to że historia romansu Johna F. Kennedy'ego Jr. & Carolyn Bessette regularnie otrzymuje nowe odcinki. A to, jak dobrze wiadomo, podbija zainteresowanie produkcją.

"Zwierzogród 2" to już pełnometrażowa animacja, więc nowych odcinków nie dostaje. Ale ich nie potrzebuje. Z prawie 1,9 mld dol. na koncie okazał się największym hollywoodzkim hitem zeszłego roku. I choć wydawało się, że każdy, kto był nim zainteresowany, już go obejrzał, to jednak gdy tylko pojawił się na Disney+ od razu wleciał na pierwsze miejsce topki najpopularniejszych filmów dostępnych w naszym kraju. I od tamtej pory nie chce z niego zejść.

Disney+ - co obejrzeć?

Ten stan, który utrzymuje się na Disney+ od dłuższego czasu, musi wreszcie ulec zmianie. Platforma zadbała, aby stało się to raczej szybciej niż później. Dlatego już w najbliższych dniach dostarczy nam mnóstwa gorących nowości. Najważniejszą z nich jest oczywiście 2. sezon "Daredevila: Odrodzenia". Po wydarzeniach z poprzedniej odsłony serialu mściciel z Hell's Kitchen ma teraz zamiar doszczętnie zniszczyć skorumpowane imperium Kingpina. Jak mu to wyjdzie? O tym będziemy przekonywać się się stopniowo, odcinek po odcinku, tydzień po tygodniu od 25 marca.

Jeśli 2. sezon "Daredevila: Odrodzenia" nie strąci "Love Story" z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Disney+ to być może zrobi to zrobią to "Hoży doktorzy". Kultowy sitcom medyczny powraca w pełnej chwale, aby rzucić wyzwanie "The Pitt". Znani nam bohaterowie (i wielu nowych) również przeżywają kolejne dramaty i zaciekle walczą o życie pacjentów, ale na wesoło (i czasem gorzko). A czy w nowej odsłonie sprawdzi się to równie dobrze jak w poprzedniej? O tym też przekonamy się już w najbliższy czwartek.

Dwa dni później na Disney+ zadebiutuje tytuł, który spróbuje odebrać trochę widzów "Zwierzogrodowi 2". Trochę, bo "Mike & Nick & Nick & Alice" to już nie jest animacja dla całej rodziny. To stylizowana komedia akcji dla dorosłych. Vince Vaugh i James Marsden wcielają się w gangsterów, którzy wraz z graną przez Elizę Gonzalez kobietą, próbują przetrwać najniebezpieczniejszą noc w swoim życiu. A do dyspozycji mają... wehikuł czasu! Tym samym szykuje się zwariowana przygoda. W sam raz na weekend.

Jak więc widać, w nadchodzącym tygodniu Disney+ nie zamierza nas oszczędzać. Jest to dość nietypowe, bo jednak platforma zazwyczaj nie atakuje nas premierami w ilościach Netfliksa. W najbliższych dniach ma się to zmienić. Może być ciężko znaleźć czas na obejrzenie wszystkich tytułów wymienionych w tym tekście, a przecież skupia się on tylko na tych najważniejszych i najgłośniejszych produkcjach. Prócz nich warto jeszcze na pewno zwrócić uwagę na "Lucky Luke'a". Tak jest, najsłynniejszy (albo jeden z najsłynniejszych) kowboj świata powraca w nowej, aktorskiej wersji.

Co więcej, w przeciwieństwie do innych seriali debiutujących w najbliższych dniach, "Lucky Luke'a" Disney+ nie zamierza nam dawkować. Od razu, już w poniedziałek, dostaniemy wszystkie odcinki produkcji. Tym bardziej więc na nudę narzekać nie będziemy mogli, ale na brak czasu już tak.

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych seriali w tym tygodniu:

  1. Love Story
  2. Paradise
  3. Zwierzogród+
  4. The Beauty
  5. 911: Nashville
  6. Genialna Morgan
  7. Watching You
  8. Sekrety mormońskich żon
  9. Spidery i super-kumple
  10. Superkoty
Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych filmów w tym tygodniu:

  1. Zwierzogród 2
  2. Bluey: Wielka zabawa
  3. Minionki rozrabiają
  4. Predator: Strefa zagrożenia
  5. Rio
  6. Zwierzogród
  7. Ralph Demolka w internecie
  8. Rio 2
  9. Jak ukraść księżyc
  10. Odlot
Rafał Christ
21.03.2026 09:41
