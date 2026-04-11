Użytkownicy Disney+ nie mają dość nowych sci-fi. Łakną więcej

W tym tygodniu użytkownicy Disney+ zatonęli w science fiction. Wprost rzucili się na serialowe nowości. Nic dziwnego. W końcu powróciła jedna z najgłośniejszych (o ile nie najgłośniejsza) telewizyjna dystopia ostatnich lat. "Testamenty" to przecież kontynuacja "Opowieści podręcznej".

Rafał Christ
Użytkownicy Disney+ nie mają dość nowych sci-fi. Łakną więcej
"Opowieść podręcznej" trwała osiem lat. Serial doczekał się sześciu sezonów, z czego ostatni skończył się w zeszłym roku. W międzyczasie Margaret Atwood - autorka książkowego oryginału - zdążyła napisać sequel swojej powieści. "Testamenty" wyszły w 2019 roku. Jakiś czas potem Hulu ruszyło z pracami nad ich adaptacją, która właśnie ujrzała światło dzienne. Stało się to w mijającym właśnie tygodniu.

Dokładnie w ostatni czwartek "Tetamenty" zadebiutowały na Disney+. Ich akcja rozgrywa się lata po wydarzeniach przedstawionych w "Opowieści podręcznej". Fabuła śledzi losy dwóch nastolatek: pobożnej i posłusznej Agnes Mackenzie oraz Daisy, przybyłej spoza Gileadu. Obie trafiają do elitarnej szkoły Ciotki Lydii, gdzie brutalnie próbuje wpoić im się posłuszeństwo w imię boskiego porządku.

Użytkownicy Disney+ nie zwlekali z włączeniem dystopijnego serialu science fiction. Od razu chcieli sprawdzić jak wypada i czy godnie kontynuuje spuściznę "Opowieści podręcznej". Dlatego właśnie "Testamenty" święcą w tym tygodniu triumfy na platformie. Zaraz po swojej premierze wdarły się niemal na szczyt topki najpopularniejszych seriali dostępnych w serwisie w naszym kraju. Zajmują jej drugie miejsce.

To z jakim tytułem "Testamenty" przegrywają? Jest tylko jeden serial, który je przebija. Również jest to science fiction, ale należące do znacznie większej franczyzy. Na pierwszym miejscu topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Disney+ w naszym kraju znajdują się bowiem "Gwiezdne wojny: Maul - mistrz cienia". Animacja ze świata Star Wars zadebiutowała na platformie dwa dni przed sequelem "Opowieści podręcznej" i od tamtej pory subskrybenci oglądają ją jak szaleni.

Na "Gwiezdnych wojnach: Maulu - mistrzu cienia" i "Testamentach" miłość polskich użytkowników Disney+ do science fiction się nie kończy. W topce najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju również znajdziemy przykłady fantastyki naukowej. Na drugim miejscu zestawienia znajdują się bowiem "Mick & Nick & Nick & Alice", którzy korzystają z motywu podróży w czasie.

"Mick & Nick & Nick & Alice" to science fiction na słowo honoru, bo prócz podróży w czasie, która jest jedynie pretekstem do opowiedzenia całej historii, nie ma w filmie elementów fantastycznonaukowych. To pełna niewybrednych żartów i widowiskowej akcji komedia gangsterska. Doskonale się jednak na Disney+ ogląda, bo od czasu swojej premiery - 27 marca - nie schodzi z topki najpopularniejszych pełnych metraży dostępnych na platformie. Ba! Nawet się po niej wspina, gdyż jeszcze do niedawna zajmowała najniższy stopień podium.

Spragnieni bardziej ewidentnego science fiction użytkownicy Disney+ sięgają natomiast po "Predatora: Strefę zagrożenia". Tak, kinowy film nie schodzi z topki już od dłuższego czasu - trafił na nią zaraz po swojej streamingowej premierze 12 lutego. I wciąż trzyma się bardzo wysoko, bo zajmuje czwarte miejsce. Po tylu tygodniach od swojej streamingowej premiery jest to na pewno wyczyn.

Nieco krócej, ale wciąż długo, bo od 11 marca na Disney+ rządzi największy hollywoodzki przebój zeszłego roku. W światowym box offisie "Zwierzogród 2" przegrał jedynie z chińską animacją "Ne Zha 2". Na Disney+ w naszym kraju nie ma jednak sobie równych. Wciąż nie schodzi z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych filmów. I na ten moment nie zapowiada się, ay w najbliższej przyszłości miało się to zmienić.

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych seriali w tym tygodniu:

  1. Gwiezdne wojny: Maul - mistrz cienia
  2. Testamenty
  3. Daredevil: Odrodzenie
  4. Sekretne życie pszczół
  5. Genialna Morgan
  6. Genialna Morgane
  7. Love Story
  8. Lucky Luke
  9. Paradise
  10. Hoży doktorzy: Powrót
Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych filmów w tym tygodniu:

  1. Zwierzogród 2
  2. Mike & Nick & Nick & Alice
  3. W głowie się nie mieści 2
  4. Predator: Strefa zagrożenia
  5. Hannah Montana: 20 lat później
  6. W głowie się nie mieści
  7. Deadpool & Wolverine
  8. Avengers: Koniec gry
  9. Avengers: Wojna bez granic
  10. Rio
Rafał Christ
11.04.2026 10:51
