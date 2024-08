Disney odpowie za śmierć na planie serialu Marvela. Korporacja ukarana

Na początku lutego w Radford Studio Center trwały prace przygotowawcze do zdjęć do serialu "Wonder Man". Tego dnia doszło do tragedii - J.C. "Spike" Osorio, technik oświetleniowy, spadł z pomostu, wskutek czego zmarł. Jak podaje Variety, śledztwo wykazało, że jeden z elementów pomostu był zniszczony i został nieprawidłowo przytwierdzony do podpory dachu.