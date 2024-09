„Star Wars”: dlaczego George Lucas nie reżyserował filmów przez tak wiele lat? Przyczyną była samotność

Wreszcie problemy finansowe się skończyły. Lucas skrupulatnie budował dział komputerowy w San Rafael pod koniec lat 80., osobiście finansując rozwój nowej technologii komputerowej, która miała dać początek m.in. pierwotnym działaniom Pixara czy też napędzać budowę przełomowego oprogramowania - m.in. Adobe Photoshop. Jednak technologia niezbędna do realizacji koncepcji prequeli Lucasa wciąż nie była wystarczająco zaawansowana.



Lucas nadal był producentem wykonawczym (np. „Willow”), pojawiał się na planach i w różnych filmowych lokacjach, ale od czasu „Nowej nadziei” wciąż nie wyreżyserował żadnego filmu. Przyczyną tego stanu rzeczy było właśnie rodzicielstwo, choć z czasem lepsza kondycja finansowa mogła pomóc twórcy znacząco się odciążyć.



W 1992 r. super-agent Michael Ovitz zaaranżował umowę, na mocy której Universal Pictures musiało sfinansować „Listę Schindlera” dla Stevena Spielberga, jeśli chcieli, by mógł on wyreżyserować również „Park Jurajski” dla ich studia. By nakręcić oba filmy w tym samym roku, Spielberg skierował swojego zaufanego przyjaciela, George’a Lucasa, do zajęcia się postprodukcją „Parku”, a sam poleciał do Krakowa, gdzie mógł rozpocząć prace nad swoim czarno-białym arcydziełem. Ta okazja pozwoliła Lucasowi przyjrzeć się z bliska rewolucyjnym przełomom w CGI, którym przewodził weteran ILM i legenda wizualnych efektów, Dennis Muren. Dwóch kluczowych animatorów komputerowych, Steve Williams i Mark Dippe, opracowali animowane komputerowo dinozaury do „Jurassic Park”, co udowodniło Lucasowi, że jego koncept „Mrocznego widma” w gruncie rzeczy można już wcielić w życie.