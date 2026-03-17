Zwiastun Diuny 3 jest wspaniały. Nie mogę się doczekać filmu

Ubiegłego wieczora w sieci ukazały się imponujące plakaty, zapowiadające "Diunę: Część trzecią". Wielki finał epickiej serii zbliża się, a w ramach budowania przed nim napięcia, opublikowano zwiastun filmu. Trzeba przyznać, że mało co w tym roku zapowiada się tak świetnie, jak właśnie on.

Adam Kudyba
diuna czesc trzecia zwiastun
Denis Villeneuve po raz pierwszy przywrócił "Diunę" na wielki ekran w 2021 roku. Efekt? Znakomity odbiór ze strony fanów oryginału oraz publiczności, a następnie sześć Oscarów. W tym filmie poznawaliśmy młodego księcia Paula Atrydę (Timothee Chalamet), który uczy się swojego przeznaczenia. Trzy lata później do kin trafiła "Diuna: Część druga", w której książę Arrakis dołącza do Fremenów, by wraz z nimi walczyć przeciwko Harkonnenom. Trzecia część jest zapowiadana jako wielkie zakończenie trylogii, w którym również będzie się działo bardzo wiele.

Zwiastun Diuny 3 już w sieci. Wygląda imponująco

Trzecia odsłona "Diuny" to duża szansa na odkucie się po oscarowym "kacu" przez Timothee Chalameta. Aktor, któremu nie udało się zwyciężyć na przedwczorajszej gali, powtórzy swoją - nie minę się z prawdą, określając ją jako ikoniczną - rolę Paula Atrydy. Czy jego trzecie podejście będzie tak wspaniałe, jak poprzednie, gdzie nieraz wgniatał w fotel swoją charyzmą? Odpowiedzi możemy poszukać w zwiastunie "Diuny: Części trzeciej", który właśnie został opublikowany. Poniżej możecie go zobaczyć.

Nie ma co owijać w bawełnę - zapowiedź "Diuny: Części trzeciej" jest absolutnie imponująca. Promocja nadchodzącego widowiska rozpoczęła się już w nocy, gdy za sprawą oficjalnego konta "Diuny" na X, Internet zalały nowe plakaty zapowiadające film. Decydenci niewątpliwie umieją w marketing - już same te ujęcia robią niesamowite wrażenie. Uwagę w szczególności przykuwa m.in. złowrogi wyraz nieco zniszczonej twarzy Imperatora Paula Atrydy granego przez Chalameta. Główny bohater w "trójce" będzie zmagał się ze spiskiem, mającym na celu obalenie jego władzy i usunięcie go z tronu.

Znakomicie wygląda też pierwsze ujęcie pokazujące nowego złoczyńcę, Scytale'a, w którego wcieli się Robert Pattinson, a także fotografia przedstawiająca żonę Atrydy, księżniczkę Irulan (Florence Pugh), której twarz jest pokryta jakąś substancją. Warto w tym miejscu zauważyć, że czeka nas ok. 17-letni przeskok czasowy do przodu.

Choć nieoficjalnie mówi się, że są plany, by trzecia część "Diuny" nie była ostatnią, pewne jest, że będzie to finał przygody dla Denisa Villenueve - kanadyjski reżyser po jej premierze ma zakończyć ten rozdział swojej kariery i skupić się na innych projektach. To zupełnie zrozumiały ruch, ale przy tym myślę, że pozwalający mu na jeszcze większe pole do popisu, na zakończenie tej serii po swojemu. "Diuna: Część trzecia" fabularnie bazuje na napisanym przez Franka Herberta "Mesjaszu Diuny", a współautorem scenariusza do filmu jest Jon Spaihts, współpracujący z Kanadyjczykiem przy wszystkich dotychczasowych częściach serii.

Diuna: Część trzecia - obsada filmu

  • Timothee Chalamet jako Paul Atryda
  • Zendaya jako Chani
  • Rebecca Ferguson jako Lady Jessica
  • Josh Brolin jako Gurney Halleck
  • Jason Momoa jako Duncan Idaho
  • Javier Bardem jako Stilgar
  • Florence Pugh jako Irulan
  • Anya Taylor-Joy jako Alia Atryda
  • Robert Pattinson jako Scytale
  • Isaach de Bankole jako Farok
  • Nakoa-Wolf Momoa jako Leto II Atryda
  • Ida Brooke jako Ganima Atryda

Premiera "Diuny: Części trzeciej" jest zaplanowana na 18 grudnia 2026 roku.

17.03.2026 17:23
Tagi: Denis VilleneuveDiunaFlorence Pughpaul atrydaRobert PattinsonScience fictionTimothee Chalamet
