Zwiastun Diuny 3 jest wspaniały. Nie mogę się doczekać filmu

Denis Villeneuve po raz pierwszy przywrócił "Diunę" na wielki ekran w 2021 roku. Efekt? Znakomity odbiór ze strony fanów oryginału oraz publiczności, a następnie sześć Oscarów. W tym filmie poznawaliśmy młodego księcia Paula Atrydę (Timothee Chalamet), który uczy się swojego przeznaczenia. Trzy lata później do kin trafiła "Diuna: Część druga", w której książę Arrakis dołącza do Fremenów, by wraz z nimi walczyć przeciwko Harkonnenom. Trzecia część jest zapowiadana jako wielkie zakończenie trylogii, w którym również będzie się działo bardzo wiele.

REKLAMA

Zwiastun Diuny 3 już w sieci. Wygląda imponująco

Trzecia odsłona "Diuny" to duża szansa na odkucie się po oscarowym "kacu" przez Timothee Chalameta. Aktor, któremu nie udało się zwyciężyć na przedwczorajszej gali, powtórzy swoją - nie minę się z prawdą, określając ją jako ikoniczną - rolę Paula Atrydy. Czy jego trzecie podejście będzie tak wspaniałe, jak poprzednie, gdzie nieraz wgniatał w fotel swoją charyzmą? Odpowiedzi możemy poszukać w zwiastunie "Diuny: Części trzeciej", który właśnie został opublikowany. Poniżej możecie go zobaczyć.

Nie ma co owijać w bawełnę - zapowiedź "Diuny: Części trzeciej" jest absolutnie imponująca. Promocja nadchodzącego widowiska rozpoczęła się już w nocy, gdy za sprawą oficjalnego konta "Diuny" na X, Internet zalały nowe plakaty zapowiadające film. Decydenci niewątpliwie umieją w marketing - już same te ujęcia robią niesamowite wrażenie. Uwagę w szczególności przykuwa m.in. złowrogi wyraz nieco zniszczonej twarzy Imperatora Paula Atrydy granego przez Chalameta. Główny bohater w "trójce" będzie zmagał się ze spiskiem, mającym na celu obalenie jego władzy i usunięcie go z tronu.

Znakomicie wygląda też pierwsze ujęcie pokazujące nowego złoczyńcę, Scytale'a, w którego wcieli się Robert Pattinson, a także fotografia przedstawiająca żonę Atrydy, księżniczkę Irulan (Florence Pugh), której twarz jest pokryta jakąś substancją. Warto w tym miejscu zauważyć, że czeka nas ok. 17-letni przeskok czasowy do przodu.

Choć nieoficjalnie mówi się, że są plany, by trzecia część "Diuny" nie była ostatnią, pewne jest, że będzie to finał przygody dla Denisa Villenueve - kanadyjski reżyser po jej premierze ma zakończyć ten rozdział swojej kariery i skupić się na innych projektach. To zupełnie zrozumiały ruch, ale przy tym myślę, że pozwalający mu na jeszcze większe pole do popisu, na zakończenie tej serii po swojemu. "Diuna: Część trzecia" fabularnie bazuje na napisanym przez Franka Herberta "Mesjaszu Diuny", a współautorem scenariusza do filmu jest Jon Spaihts, współpracujący z Kanadyjczykiem przy wszystkich dotychczasowych częściach serii.

Diuna: Część trzecia - obsada filmu

Timothee Chalamet jako Paul Atryda

jako Paul Atryda Zendaya jako Chani

jako Chani Rebecca Ferguson jako Lady Jessica

jako Lady Jessica Josh Brolin jako Gurney Halleck

jako Gurney Halleck Jason Momoa jako Duncan Idaho

jako Duncan Idaho Javier Bardem jako Stilgar

jako Stilgar Florence Pugh jako Irulan

jako Irulan Anya Taylor-Joy jako Alia Atryda

jako Alia Atryda Robert Pattinson jako Scytale

jako Scytale Isaach de Bankole jako Farok

jako Farok Nakoa-Wolf Momoa jako Leto II Atryda

jako Leto II Atryda Ida Brooke jako Ganima Atryda

Premiera "Diuny: Części trzeciej" jest zaplanowana na 18 grudnia 2026 roku.

REKLAMA

REKLAMA

Adam Kudyba 17.03.2026 17:23

