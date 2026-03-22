Wybieramy najlepsze filmy sci-fi w historii kina. TOP 13 tytułów

Lada dzień grono "najlepszych z najlepszych" może zasilić najnowsza propozycja w postaci "Projektu Hail Mary". Film z Ryanem Goslingiem byłby dla aktora kolejnym wyczekiwanym występem w wielkim widowisku science fiction. Czas pokaże, czy oczekiwania przeleją się na stan faktyczny, a zanim to nastąpi, zdecydowaliśmy się wyselekcjonować 13 pereł filmowego science fiction. Oto najlepsze dzieła gatunku.

Najlepsze filmy sci-fi w historii. TOP 13

13. Planeta skarbów

Rok produkcji: 2002

Czas trwania: 95 minut

Reżyser: Ron Clements, John Musker

Obsada: Joseph Gordon-Levitt, Emma Thompson, Brian Murray

Ocena IMDb: 7.2/10

Dla wielu (w tym dla mnie) ten film pozostaje jedną z najlepszych animacji zapraszających do świata science fiction. To jedno z tych dzieł, które w odpowiednich rękach, miałoby gigantyczny potencjał na znakomitą wersję live action. Jim Hawkins to młody chłopak, który prowadzi wraz z matką zajazd na planecie Montressor. Wkrótce w ręce głównego bohatera wpada tajemnicza kula, która, jak się okazuje, zawiera holograficzną mapę gwiazd prowadzącą do legendarnej Planety Skarbów, gdzie legendarny kapitan Flint ukrył przed laty swój skarb.

12. Strażnicy Galaktyki 3

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 150 minut

Reżyser: James Gunn

Obsada: Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Bradley Cooper

Ocena IMDb: 7.9/10

Atmosfera wśród Strażników jest daleka od normalnej. Odczuwa to zwłaszcza Peter Quill (Pratt), który po śmierci ukochanej Gamory topi smutki w szklankach kosmicznych napojów wyskokowych. James Gunn tym razem jednak przekłada jednak wektor uwagi na Rocketa (Cooper), którego zupełnie nieoczekiwanie próbuje porwać nieznany nikomu osobnik o złotej skórze (Will Poulter). To zdarzenie, "zorganizowane" przez diabolicznego Wielkiego Ewolucjonistę (Chukwudi Iwuji) pociągnie za sobą szereg kolejnych, z których Strażnicy mogą nie wyjść cało.

11. Marsjanin

Rok produkcji: 2015

Czas trwania: 144 minuty

Reżyser: Ridley Scott

Obsada: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Jeff Daniels

Ocena IMDb: 8.0/10

Jak trwoga, to do Boga, jak kino science fiction, to do Ridleya Scotta. Legendarny reżyser to jeden z ojców tego gatunku. Choć "Marsjaninowi" do wspomnianego statusu jeszcze dalej niż bliżej, to filmowa adaptacja powieści Andy'ego Weira jest zdecydowanie jest jedną z najważniejszych pozycji na liście Scotta. Mark (Damon) jest jednym z członków kosmicznej misji Ares 3. Po burzy piaskowej dochodzi do tragedii, przez którą reszta załogi jest przekonana, że Mark zginął. Mężczyzna odzyskuje jednak przytomność i uświadamia sobie, że został sam na Marsie z niewielkimi zapasami jedzenia i wody oraz bez łączności z Ziemią.

10. Blade Runner 2049

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 164 minuty

Reżyser: Denis Villeneuve

Obsada: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Jared Leto

Ocena IMDb: 8.0/10

Już od jakiegoś czasu wiemy, że jak Denis Villeneuve zabierze się za kino sci-fi, to nie ma wiadomo czego, wiadomo gdzie. K (Gosling) pracuje w departamencie policji Los Angeles jako „łowca androidów”, czyli funkcjonariusz, który poluje i „wycofuje ze służby” (ładna nazwa na zabijanie) zbuntowane modele replikantów. Oficer trafia na ukrywaną przez lata informację, która może pogrążyć resztki społeczeństwa w chaosie i doprowadzić je do wyniszczającej wojny. Odkrycie prowadzi go do poszukiwań Ricka Deckarda (Ford), byłego łowcy androidów, który zaginął trzydzieści lat wcześniej.

9. Łowca androidów

Rok produkcji: 1982

Czas trwania: 117 minut

Reżyser: Ridley Scott

Obsada: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos

Ocena IMDb: 8.1/10

A skoro o Ricku Deckardzie mowa...okazuje się, że mimo powszechnego uwielbienia i niewątpliwej kultowości filmu z 2017 roku, oryginał wciąż cieszy się nieco większą sympatią. Film Ridleya Scotta przenosi widzów do 2019 roku. W wyniku buntu replikantów w jednej z kolonii, specjalne jednostki policji, zwane „łowcami androidów” mają za zadanie łapać i neutralizować nieposłuszne jednostki. jednym z nich jest Deckard (Ford), który tropi grupę replikantów ukrywających się w Los Angeles.

8. 2001: Odyseja kosmiczna

Rok produkcji: 1968

Czas trwania: 149 minut

Reżyser: Stanley Kubrick

Obsada: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester

Ocena IMDb: 8.3/10

Myślę, że nie skłamię, określając ten film jednym z najważniejszych nie tylko w historii samego gatunku, ale i po prostu - kina. Kubrick oparł to dzieło na powieści Arthura C. Clarke'a, a efekt znamy - wychował sobie pokolenia przyszłych, inspirujących się jego dokonaniem, twórców. "Odyseja kosmiczna" składa się z czterech, osadzonych w różnych momentach czasowych epizodów, powiązanych ze sobą tajemniczym monolitem. Za sprawą tej historii Kubrick opowiada o relacjach człowieka z innymi inteligentnymi bytami. Prawdę powiedziawszy, to film, którego żaden opis nie scharakteryzuje dobrze - jest on doświadczeniem, którego trzeba zaznać.

7. Avengers: Koniec gry

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 181 minut

Reżyser: Anthony Russo, Joe Russo

Obsada: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson

Ocena IMDb: 8.4/10

Ostatni "wielki film" MCU, który zakończył pewien etap w historii kina spod tego znaku. Akcja rozgrywa się po tym, jak Thanos (Josh Brolin) pokonał superbohaterów i unicestwił połowę ludzkości - w tym niektórych herosów. Choć po "wizycie" u złoczyńcy wydaje się, że wszystko jest nieodwracalnie stracone, okazuje się, że jest możliwa opcja podróży w czasie. Ci z Avengersów, którzy ocaleli, postanawiają spróbować odzyskać Kamienie z przeszłości i odwrócić działania Thanosa.

6. Diuna: Część druga

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 166 minut

Reżyser: Denis Villeneuve

Obsada: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Austin Butler, Javier Bardem

Ocena IMDb: 8.4/10

Paul Atryda (Chalamet), ocalały z masakry, którą jego rodzinie zgotowali Harkonnenowie, wiedzie życie pośród Fremenów, żyjącego na pustyni ludu walczącego z ubranymi w czerń imperialistami od dawna. Wydaje się, że książę znalazł względny spokój, próbując się dopasować do nowych towarzyszy i ich zwyczajów, a także rozwijając zarysowaną w poprzedniej części relację z Chani (Zendaya). Równocześnie umysł młodego Atrydy nawiedzają katastroficzne wizje – nie tylko odnośnie przyszłości świata, w którym żyje, ale także jego roli w tym, co nadejdzie.

5. Spider-Man: Poprzez multiwersum

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 140 minut

Reżyser: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson

Obsada: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Brian Tyree Henry, Oscar Isaac

Ocena IMDb: 8.5/10

Miles (Moore) rok po wydarzeniach z poprzedniej części wciąż leczy rany - zwłaszcza tę, którą wytworzyła strzała miłości po znajomości z Gwen (Steinfeld). Kontynuuje przygodę w roli pajączka z sąsiedztwa, jednocześnie borykając się z klasycznymi dylematami związanymi z będącym za pasem wyjazdem na studia i dźwigając ciężar, jaki niesie ze sobą ukrywanie tożsamości. Nie spodziewa się jednak, że przyjdzie mu wziąć na swoje barki coś znacznie potężniejszego, a walka, by to ochronić, może być dramatycznie ciężka.

4. Obcy - 8. pasażer Nostromo

Rok produkcji: 1979

Czas trwania: 117 minut

Reżyser: Ridley Scott

Obsada: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt, Ian Holm

Ocena IMDb: 8.5/10

Ridley Scott ma dobrze - na 13 filmów z tego zestawienia, 3 z nich są wyreżyserowane właśnie przez niego. Niestety, legendarny twórca znalazł się poza podium. Nie mogło tu zabraknąć jednego z najważniejszych tytułów w całej, bogatej historii gatunku - mowa oczywiście o "Obcym". Grupa siedmiorga członków załogi statku Nostromo przebywa w stanie hibernacji. Ich sen przerywa sygnał SOS. Ekipa zwiadowcza zostaje wysłana do zbadania, co się dzieje. Znajduje ona stary wrak, a niedługo później jeden z jej członków zostaje zaatakowany przez obcą formę życia. Od tej chwili ich podróż przeradza się w koszmar.

3. Terminator 2: Dzień sądu

Rok produkcji: 1991

Czas trwania: 137 minut

Reżyser: James Cameron

Obsada: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick

Ocena IMDb: 8.6/10

Powszechnie uznawany za jeden z najlepszych sequeli w historii kina. Zanim James Cameron wyruszył na Pandorę, dał światu dwa "Terminatory", co z perspektywy czasu utwardziło jego pozycję w reżyserskiej, gatunkowej ekstraklasie. "Dzień sądu" rozgrywa się 11 lat po wydarzeniach ukazanych w poprzednim filmie. John Connor (Furlong) mieszka z rodziną zastępczą, zaś jego matka, Sarah (Hamilton) została aresztowana i zatrzymana w zakładzie psychiatrycznym. T-1000 (Patrick) w 2029 roku zostaje wysłany do przeszłości, by zabić Johna. W tym samym czasie starszy już Connor wysyła tam również T-800 (Schwarzenegger), aby ten ochronił jego młodszą wersję.

2. Interstellar

Rok produkcji: 2014

Czas trwania: 169 minut

Reżyser: Christopher Nolan

Obsada: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine

Ocena IMDb: 8.7/10

Srebrny medal trafia do Christophera Nolana, jednego z najwybitniejszych współczesnych reżyserów. Choć osobiście "Interstellar" nie jest moim ulubionym filmem tego twórcy, widocznie jestem w mniejszości. Nolan przyzwyczaił nas do swoich zainteresowań związanych z czasem i przestrzenią. Akcja filmu rozgrywa się w momencie, gdy byt ludzkości na Ziemi dobiega końca, a zmiany klimatyczne osiągnęły nieodwracalny stan. Fabuła opiera się na historii grupy badaczy, którzy odkrywają niezwykły tunel. Dzięki niemu pokonują granice dotychczas przekraczające ludzkie możliwości, a odkrycie umożliwia im poszukiwanie nowego domu.

1. Incepcja

Rok produkcji: 2010

Czas trwania: 148 minut

Reżyser: Christopher Nolan

Obsada: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy, Marion Cotillard

Ocena IMDb: 8.8/10

Nolan zmonopolizował sobie podium tego zestawienia, albowiem jego film jest również uznawany za najlepsze dzieło w historii kina sci-fi. Mowa rzecz jasna o "Incepcji" - tytule, który u prawdopodobnie więcej niż połowy widzów spowodował ból głowy oraz zastanawianie się po dziś dzień, co się w tej historii tak naprawdę wydarzyło. Cobb (DiCaprio) jest szefem zespołu specjalizującego się w dokonywaniu włamań do snów innych osób. Oznacza to, że może zarówno pozyskiwać informacje, jak i wprowadzać nowe. Zespół Cobba stoi przed zadaniem wywołania wpływu na umysł następcy właściciela ogólnoświatowego koncernu. Problem pojawia się jednak, gdy główny bohater "projektuje" sobie w podświadomości żonę Mal (Cotillard), obwiniając się za jej śmierć.

Adam Kudyba 22.03.2026 10:12

