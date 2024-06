"Diuna 2" pozostaje największym hitem tego roku. Reżyser jest zawiedziony

"Diuna 2" hitem być musiała. Kinomani długo przecież ostrzyli sobie na nią ząbki, a dokładnie: od 2021 roku, kiedy to pojawiła się pierwsza część. Kontynuację zobaczylibyśmy wcześniej, ale ze względu na strajk aktorów, premierę zdecydowano się przesunąć. Kiedy w końcu nadeszła, filmem zachwycili się krytycy (92 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes). Potem popędzili na niego widzowie. I to tłumnie. Bardzo tłumnie, rozkręcając, jakby się wydawało, sezon na kinowe hity.



Gdy pod koniec lutego "Diuna 2" weszła na ekrany kin, nie miała zbyt dużej konkurencji. Tuż przed nią największym hitem roku był "Pszczelarz". Na całym świecie zarobił on niecałe 153 mln dol. Toż przecież hollywoodzkie blockbustery więcej kosztują. Budżet filmu Denisa Villeneuve'a wynosił 190 mln dol. Na całym świecie produkcja zebrała natomiast niemal 712 mln dol. I nikt do tej pory nie był w stanie tego wyniku pobić. Nawet najnowsza odsłona MonsterVerse - "Godzilla i Kong: Nowe imperium", której licznik zatrzymał się na nieco ponad 567 mln dol.