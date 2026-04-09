Warner znalazł nową Diunę? Niepokojące sci-fi wbije was w fotele

Ładowanie...

Warner Bros. lubi filmy gatunkowe, szczególnie jeśli mają autorski sznyt. Dobrym tego przykładem jest "Diuna". Monumentalne science fiction na podstawie książki Franka Herberta skradło serca tak krytykom jak i widzom. Teraz studio znalazło projekt, który może ten sukces - zarówno artystyczny jak i komercyjny - powtórzyć. Również sięga po fantastykę naukową, ale już zupełnie inną.



"Przypowieść o siewcy" nie jest już rozbuchaną space operą, ale jej adaptacja również zapowiada się na mieszankę kina gatunkowego i autorskiego. Powieść Octavii E. Butler z 1993 roku przenosi nas nie tyle do przyszłości, co naszej przeszłości. Rozgrywa się we wczesnych latach 20. XXI wieku. Zmiany klimatyczne i kryzysy ekonomiczne, sprawiają, że ludzie szaleją. Fabuła podąża za Lauren Olamina - młodą kobietą, która jest wyczulona na emocje innych. Główna bohaterka próbuje przetrwać chaos i jego skutki wraz z rodziną.

Przypowieść o siewcy - nadchodzi nowe sci-fi

Jeszcze w roku publikacji "Przypowieść o siewcy" została uznana przez "New York Times" za jedną z godnych uwag książek. Na listę bestsellerów gazety powieść trafiła dopiero 27 lat później, w 2020 roku. Rok później prawa do powieści nabyło A24, a jej adaptację miał wyreżyserować Garrett Bradley ("Time"). Z projektu nic nie wyszło. Teraz rusza z nim Warner Bros.

Jak podaje Variety, powieść Octavii E. Butler na wielki ekran przeniesie Melina Matsoukas. Reżyserka zadebiutowała w pełnym metrażu w 2019 roku za sprawą "Queen & Slim" - dramatu z Danielem Kalluyą i Jodie Turner-Smith. Prócz tego kilkukrotnie do tej pory produkowała i stawała za kamerą różnych seriali (w szczególności "Niepewne" od HBO Max).

Melina Matsoukas znana jest z prowokacyjnego stylu opowiadania i unikalnej narracji prowadzonej z wielokulturowej perspektywy. Właśnie to łączy ją z Octavią E. Butler. Tym większa istnieje więc szansa, że dostaniemy zmuszające do refleksji science fiction, które spodoba się widzom i krytykom.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Rafał Christ 09.04.2026 15:03

Ładowanie...