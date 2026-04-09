Warner znalazł nową Diunę? Niepokojące sci-fi wbije was w fotele

Warner Bros. rusza z długą wyczekiwaną adaptacją uznanej książki science fiction. Tym razem na warsztat bierze "Przypowieść o siewcy". Czy adaptacja powieści Octavii E. Butler stanie się hitem na miarę "Diuny"?

Rafał Christ
Warner Bros. lubi filmy gatunkowe, szczególnie jeśli mają autorski sznyt. Dobrym tego przykładem jest "Diuna". Monumentalne science fiction na podstawie książki Franka Herberta skradło serca tak krytykom jak i widzom. Teraz studio znalazło projekt, który może ten sukces - zarówno artystyczny jak i komercyjny - powtórzyć. Również sięga po fantastykę naukową, ale już zupełnie inną.

"Przypowieść o siewcy" nie jest już rozbuchaną space operą, ale jej adaptacja również zapowiada się na mieszankę kina gatunkowego i autorskiego. Powieść Octavii E. Butler z 1993 roku przenosi nas nie tyle do przyszłości, co naszej przeszłości. Rozgrywa się we wczesnych latach 20. XXI wieku. Zmiany klimatyczne i kryzysy ekonomiczne, sprawiają, że ludzie szaleją. Fabuła podąża za Lauren Olamina - młodą kobietą, która jest wyczulona na emocje innych. Główna bohaterka próbuje przetrwać chaos i jego skutki wraz z rodziną.

Przypowieść o siewcy - nadchodzi nowe sci-fi

Jeszcze w roku publikacji "Przypowieść o siewcy" została uznana przez "New York Times" za jedną z godnych uwag książek. Na listę bestsellerów gazety powieść trafiła dopiero 27 lat później, w 2020 roku. Rok później prawa do powieści nabyło A24, a jej adaptację miał wyreżyserować Garrett Bradley ("Time"). Z projektu nic nie wyszło. Teraz rusza z nim Warner Bros.

Jak podaje Variety, powieść Octavii E. Butler na wielki ekran przeniesie Melina Matsoukas. Reżyserka zadebiutowała w pełnym metrażu w 2019 roku za sprawą "Queen & Slim" - dramatu z Danielem Kalluyą i Jodie Turner-Smith. Prócz tego kilkukrotnie do tej pory produkowała i stawała za kamerą różnych seriali (w szczególności "Niepewne" od HBO Max).

Melina Matsoukas znana jest z prowokacyjnego stylu opowiadania i unikalnej narracji prowadzonej z wielokulturowej perspektywy. Właśnie to łączy ją z Octavią E. Butler. Tym większa istnieje więc szansa, że dostaniemy zmuszające do refleksji science fiction, które spodoba się widzom i krytykom.

09.04.2026 15:03
