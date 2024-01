Omawiamy zakończenie "Berlina". Czy powstanie 2. sezon?

A co z Camille? Zanim Berlin opuści Paryż, kobieta pozna prawdę. Po zdobyciu klucza do pokoju hotelowego złodzieja i zobaczeniu dowodów potwierdzających, że to on był odpowiedzialny za napad, czuje się zdruzgotana i nie wie, co robić. Fakt, że jej mąż prowadzi podwójne życie i ma nawet syna, zdecydowanie w niczym nie pomaga. Po wysłuchaniu rady swojej najlepszej przyjaciółki, Camille postanawia nie mówić policji o Berlinie i jego udziale w napadzie. Zamiast tego tropi go aż do Argentyny. Tytułowy bohater wręcza kobiecie 3 mln euro (wynagrodzenie za poniesione emocjonalne cierpienie) i obiecuje dać więcej w przyszłości. Finalnie kobieta cieszy się bogactwem u boku swojej najlepszej przyjaciółki, tymczasem Berlin zostaje ogołocony ze swojej części zysku ze skoku. Nie pozostaje mu nic innego, jak zaplanować kolejny napad i nareszcie się odkuć.