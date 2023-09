Ale chyba lubicie ze sobą pracować?



Ja z nim na pewno. To jest bardzo mądry i inteligentny człowiek, który nie lubi niepotrzebnie komplikować życia tak sobie, jak i całej ekipie, czytaj jest przygotowany. Wiesz, jestem po mat-fizie i ciągle myślę w sposób analityczny i logiczny, lubię konkrety. Zetknąłem się już z twórcami, którzy, wydaje mi się, niepotrzebnie wszystko utrudniają, gmatwając się w warstwie wyimaginowanej. Dopisują setki znaczeń, do tego, co mamy zrobić. Mówią ci na przykład: „słuchaj, ty ją kochasz, ale też nienawidzisz, bo jej babcia skrzywdziła wujka twojego przyjaciela”. I jak to zagrać, mając na przykład jedno zdanie i 2 minuty na ekranie.



Umówmy się: to kontekst tworzy złożone znaczenia, podczas, gdy konkret grania musi być jeden. Taki lub inny, żeby w zestawieniu na przykład z sytuacją, w której bohater się znajduje lub z grą i założeniami twojego partnera czy partnerki łączył się w jakąś całość. Wtedy dopiero rodzą się znaczenia i interpretacje, które mogą się na siebie nakładać. Weźmy jakieś drzewo. Jakiekolwiek. 20 osób zinterpretowałoby je na 20 różnych sposobów, ale pokażmy to samo drzewo w rozkwicie na środku pustyni i wtedy to już ogranicza liczbę interpretacji. Są dzieła, które tylko pozornie niosą ze sobą jakąś wartość, zostawiając zbyt szerokie pole do interpretacji. Ja za nimi nie przepadam i mam wrażenie, że przez to właśnie, że są zbyt pojemne stają się nijakie. Jakby artysta sam nie wiedział, co chce nam powiedzieć. Janek wie, co tworzy, co chce powiedzieć. To mi się najbardziej we współpracy z nim podoba, na każde pytanie potrafi odpowiedzieć w sposób jasny i klarowny. Zostałem nauczony w PWST, że jeśli to co mówisz postacią ma przekroczyć okno sceny i dotrzeć do widza, musisz przede wszystkim wiedzieć co i dlaczego mówisz. Proste.