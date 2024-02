Czy "Venom" to young adultowy antybohater? Oceniamy książkowy hit Aleksandry Kondraciuk

Bohaterką powieści jest 17-letnia Vivian Davis i, jak nietrudno się domyśleć, nie jest ona przeciętną nastolatką. Jakiś czas po przeprowadzce do Malibu siostra Vivian, Allison, zostaje zamordowana, a policja z jakiegoś powodu wstrzymuje śledztwo. Lokalne organy ścigania niebyt dobrze radzą sobie bowiem z poważniejszymi sprawami i przerywają dochodzenie licząc na to, że zdarzenie w końcu odejdzie w zapomnienie; nawet ojciec ofiary, Charlie, który jest funkcjonariuszem policji, przestaje wierzyć w to, że sprawca zostanie odnaleziony. Jedyną osobą, która pragnie odkryć tożsamość mordercy Allison za wszelką cenę jest oczywiście jej siostra.



Nastoletnia Vivian wpada zatem na szalony pomysł i bierze sprawy w swoje ręce. Wygląda na to, że szczęście jej sprzyja, ponieważ do Malibu wrócił owiany złą sławą przestępca - Venom. Chłopak, któremu z jakiegoś powodu nie można niczego udowodnić, jest nieuchwytny i skutecznie ukrywa się przed amerykańską policją. Vivian postanawia go odnaleźć i poprosić, by pomógł jej odnaleźć mordercę Allison. Venom stawia jednak warunek, na który dziewczyna nie jest gotowa, podobnie jak na uczucie, które się między nimi zrodzi.