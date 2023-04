Tak się robi adaptacje gier RPG. Wyszła świetna przygodówka fantasy nie tylko dla fanów oryginału

Może i twórcom zdarza się łopatą uderzać w melodramatyczne tony, ale nikt tu nie udaje, że chodzi o coś więcej niż dobrą zabawę. Co prawda to opowieść o przepracowywaniu straty, naprawie utraconych relacji rodzinnych, zrozumieniu, że to, czego zawsze pragnęliśmy, jest bliżej, niż myśleliśmy, bla, bla, bla. Goldstein i Daley mają instynkt samozachowawczy. Co prawda opierają przesłanie na prostych morałach, ale robią to za pomocą gówniarskich odzywek i niewybrednych żartów. Kiedy bohaterowie się przekomarzają i wymyślają nowe sposoby, jak zagrać Forge'owi na nosie, poczujecie się wręcz jak podczas sesji "Dungeons & Dragons" w gimnazjum. Ach tak, zapach potu i piwnicy rodziców jednego z kumpli aż drażni nozdrza.