"Dungeons & Dragons: Złodziejski honor" wygrywa z "Johnem Wickiem 4" w weekend otwarcia. Produkcja zarobiła niemal 40 milionów dolarów

"Dungeons & Dragons: Złodziejski honor" to oparty na tytułowej grze RPG film, który skupia się na losach czarującego złodzieja i grupie poszukiwaczy przygód. Bohaterowie wyruszają na niezwykłą misję, by odzyskać zaginioną relikwię. Jednak, gdy wpadają na niewłaściwych ludzi, sprawy przybierają niebezpieczny obrót. W obsadzie znaleźli się m.in. Chris Pine ("Star Trek: W nieznane", "Wonder Woman"), Michelle Rodriguez ("Szybcy i wściekli", "Resident Evil"), Rege-Jean Page ("Bridgertonowie"), Justice Smith ("Jurassic World Dominion"), Sophia Lillis ("To") i Hugh Grant ("Bridget Jones", Notting Hill"). Za reżyserię odpowiadają Jonathan Goldstein i John Francis Daley.