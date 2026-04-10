HBO Max pokazał fragment 1. odcinka nowej Euforii. Dostępny za darmo

Nadchodzi nowa odsłona "Euforii". Już niebawem widzowie zobaczą 3. sezon głośnej produkcji, która wróci na małe ekrany po czteroletniej przerwie. Premierowy odcinek zadebiutuje w serwisie HBO Max w następny poniedziałek, 13 kwietnia, ale już teraz można zobaczyć przedsmak tego, co czeka nas w przyszłym tygodniu - w mediach społecznościowych HBO Max pojawił się wpis z materiałem wideo, który przedstawia pierwsze 5 minut nowego sezonu.

Euforia - 5 minut 1. odcinka nowego sezonu już dostępne za darmo

W tym roku premierowy odcinek 3. sezonu "Euforii" oprócz krytyków i dziennikarzy przedpremierowo będą mieli okazję obejrzeć również widzowie. Konkretnie ci, którzy wybierają się na festiwal Coachella. Właśnie tam, w samym sercu pustyni, odbędzie się fanowski pokaz 1. odcinka nowego sezonu "Euforii", który będzie pierwszą premierą serialu w historii festiwalu. HBO Max nazwało to wydarzenie "historycznym pokazem nocnym na polu namiotowym".

Tymczasem nieoczekiwanie HBO Max podzieliło się fragmentem odcinka ze wszystkimi widzami jeszcze przed premierą na Coachelli. W mediach społecznościowych pojawił się 5-minutowy fragment 1. odcinka, który już teraz można obejrzeć zupełnie za darmo.

Obejrzyj pierwsze 5 minut 3. sezonu "Euforii" przed premierą na Coachelli. Do zobaczenia na pustyni. - czytamy w opisie.

Oto fragment 1. odcinka "Euforii":

W 3. sezonie "Euforii" bohaterowie będą zmagali się z dorosłym życiem poza murami liceum. Premierowy odcinek zadebiutuje w HBO Max 13 kwietnia. Kolejne będą pojawiać się na platformie co tydzień.

Anna Bortniak 10.04.2026 18:33

