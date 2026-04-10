HBO Max pokazał fragment 1. odcinka nowej Euforii. Dostępny za darmo

Kilka dni dzieli nas od premiery 3. sezonu "Euforii". Serwis HBO Max przygotował jednak coś dla zniecierpliwionych widzów - już teraz można obejrzeć pierwsze 5 minut premierowego odcinka zupełnie za darmo.

Anna Bortniak
euforia pierwsze 5 minut odcinka za darmo hbo max
Nadchodzi nowa odsłona "Euforii". Już niebawem widzowie zobaczą 3. sezon głośnej produkcji, która wróci na małe ekrany po czteroletniej przerwie. Premierowy odcinek zadebiutuje w serwisie HBO Max w następny poniedziałek, 13 kwietnia, ale już teraz można zobaczyć przedsmak tego, co czeka nas w przyszłym tygodniu - w mediach społecznościowych HBO Max pojawił się wpis z materiałem wideo, który przedstawia pierwsze 5 minut nowego sezonu.

Euforia - 5 minut 1. odcinka nowego sezonu już dostępne za darmo

W tym roku premierowy odcinek 3. sezonu "Euforii" oprócz krytyków i dziennikarzy przedpremierowo będą mieli okazję obejrzeć również widzowie. Konkretnie ci, którzy wybierają się na festiwal Coachella. Właśnie tam, w samym sercu pustyni, odbędzie się fanowski pokaz 1. odcinka nowego sezonu "Euforii", który będzie pierwszą premierą serialu w historii festiwalu. HBO Max nazwało to wydarzenie "historycznym pokazem nocnym na polu namiotowym".

Tymczasem nieoczekiwanie HBO Max podzieliło się fragmentem odcinka ze wszystkimi widzami jeszcze przed premierą na Coachelli. W mediach społecznościowych pojawił się 5-minutowy fragment 1. odcinka, który już teraz można obejrzeć zupełnie za darmo.

Obejrzyj pierwsze 5 minut 3. sezonu "Euforii" przed premierą na Coachelli. Do zobaczenia na pustyni.

- czytamy w opisie.

Oto fragment 1. odcinka "Euforii":

W 3. sezonie "Euforii" bohaterowie będą zmagali się z dorosłym życiem poza murami liceum. Premierowy odcinek zadebiutuje w HBO Max 13 kwietnia. Kolejne będą pojawiać się na platformie co tydzień.

Anna Bortniak
10.04.2026 18:33
