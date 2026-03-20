Widziałem film Peaky Blinders: Nieśmiertelny. Nie tylko Tommy Shelby cierpi

Długa podróż dobiega końca. Tym razem jednak nie dostajemy serialu, a pełnometrażowy film „Peaky Blinders: Nieśmiertelny”. Czy to jest finał, na jaki zasługuje ten kultowy już serial?

Konrad Chwast
OCENA :
5/10
peaky blinders niesmiertelny netflix
13 lat minęło od emisji premierowego sezonu „Peaky Blinders”. Można powiedzieć, że serial rodził się w zupełnie innych czasach. Kiedy się pojawił, był objawieniem. Wspaniałe kostiumy, fryzury, lokacje i rockandrollowe spojrzenie na dwudziestolecie międzywojenne. Z początku był to serial o traumie wojennej, o piekle okopów (choć w tym wypadku tuneli). Z czasem jednak zmieniał się w opowieść odhaczającą kolejne istotne wydarzenia dwudziestolecia, w których nieoczekiwanie w centrum znajdował się Tommy Shelby i jego gangsterska rodzina. „Peaky Blinders: Nieśmiertelny” jest epilogiem tej opowieści i podobnie jak poprzedzające go sezony, jest wpleciony w wielką historię.

Peaky Blinders: Nieśmiertelny – recenzja

W tle II wojna światowa, trwają niemieckie naloty na Anglię. Codzienny trud ludności cywilnej widoczny jest jak na dłoni. Ciężka praca, niepewność, burzone miasta, brud, choroby i… gangsterzy. Peaky Blinders jest teraz w rękach syna Tommy’ego (Barry Keoghan). Chłopak ma poczucie, że został sam na świecie i postanowił wyciągnąć ze swojego położenia, ile się da, bez względu na koszty. Łamie zasady, którymi kierował się ojciec, okrada członków swojej społeczności, w tym szpitale, a w wojnie widzi jedynie okazję na zarobek. Hitlerowski agent (Tim Roth) kusi go gigantycznymi pieniędzmi, wystarczy, że młody Shelby zdradzi swój kraj.

W tym czasie Tommy Shelby przebywa w swojej starej, zniszczonej już siedzibie. Pisze, pije, narkotyzuje się i rozpamiętuje przeszłość. Został prawie sam, wybrał samotność, wybrał rozliczenie się z przeszłością na kartach książki i nic, nawet wojna, nie może wyrwać go z tego marazmu.

Hamletyzowanie głównego bohatera zajmuje przynajmniej jedną trzecią filmu i trudno nie odnieść wrażenia, że jest to zabieg immersyjny.

Tommy jest bardzo zmęczony swoim życiem i tym zmęczeniem zaraził również mnie.

Choć oczywiste jest, że „Peaky Blinders” składa się z dwóch elementów, czyli powolnego poruszania się w rytm rockowej muzyki i właśnie problemów wewnętrznych Tommy’ego, widać, że ten drugi element się wyczerpał. „Peaky Blinders: Nieśmiertelny” ma problemy z tempem akcji, które wynikają z samego założenia, że będzie to portret człowieka u kresu. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że poprzedzający film sezon serialu pokazywał to samo, tylko miał na to więcej czasu.

Dostajemy więc więcej tego samego, zmienia się tylko otoczenie historyczne, a ze względu na to, że do dyspozycji mamy jedynie trochę ponad półtorej godziny, wszystkie wątki traktowane są powierzchownie. Oczywiście obserwowanie aktorskiego starcia Cilliana Murphy’ego i Barry’ego Keoghana sprawia dużo radości, niestety jest ona budowana w pośpiechu, przez co zanim jej dramatyzm i waga wydarzeń wybrzmią, musi zmierzać do finału. Jest zresztą taki moment, gdy młody Shelby podejmuje najważniejszą decyzję w swoim życiu, a na stole, nie ma żadnych wskazówek, dlaczego zdecydował tak, a nie inaczej.

Peaky Blinders: Nieśmiertelny – tylko dla fanów

Trudno filmowi Toma Harpera i Stevena Knighta stawiać zarzut o to, że dla widzów nieznających serialu, będzie on niezrozumiały. Muszę jednak zauważyć, że „Peaky Blinders: Nieśmiertelny” nie porusza zbyt wielu wątków z poprzednich odsłon. Fabularnie ten film opowiada zamkniętą historię i dałoby się napisać go tak, aby niedzielny widz obejrzał go bez poczucia, że coś mu umyka. To jednak jest niemożliwe, bo film zbudowany jest jedynie na nostalgii za czasami świetności Tommy’ego. I świat, i widz oczekuje jego powrotu, kilku mocnych scen, może pożegnań. Bez wrażenia, jakie robiły poprzednie sezony (zwłaszcza 2 pierwsze), z „Nieśmiertelnego” nie zostaje wiele, bo sama historia niestety się nie broni.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Konrad Chwast
20.03.2026 10:03
Najnowsze
10:52
Uwielbiany serial HBO sprzed lat powróci. Gigantyczne zmiany
Aktualizacja: 2026-03-20T10:52:13+01:00
10:03
Widziałem film Peaky Blinders: Nieśmiertelny. Nie tylko Tommy Shelby cierpi
Aktualizacja: 2026-03-20T10:03:48+01:00
9:13
Nowy film o Spider-Manie już pobił rekord. Wróżę: to będzie kasowy hit
Aktualizacja: 2026-03-20T09:13:46+01:00
20:08
Skończcie płakać po najlepszym fantasy Prime Video. Dostanie nowy serial i parę filmów
Aktualizacja: 2026-03-19T20:08:48+01:00
18:01
Nowi Peaky Blinders na Netfliksie to nie wszystko. 5 nowości na weekend
Aktualizacja: 2026-03-19T18:01:00+01:00
16:14
Niezwyciężony rusza śmiało tam, gdzie łamią się serca. Recenzja 4. sezonu
Aktualizacja: 2026-03-19T16:14:13+01:00
15:23
Nowy Dumbledore chciał odejść z Harry’ego Pottera. Wszystko przez Rowling
Aktualizacja: 2026-03-19T15:23:00+01:00
14:35
Toy Story 5 ma nowego złoczyńcę. Wygląda jak żaba, ale to nie żaba
Aktualizacja: 2026-03-19T14:35:00+01:00
14:11
Zwiastun Spider-Mana 4 spoiluje 2. sezon Daredevila? Bądźcie rozsądni
Aktualizacja: 2026-03-19T14:11:54+01:00
12:22
Diuna 3 i Avengersi w kinach tego samego dnia. Nikt nie chce się cofnąć
Aktualizacja: 2026-03-19T12:22:13+01:00
10:55
Prime Video przedłużyło swój uwielbiany thriller. Fani zachwyceni
Aktualizacja: 2026-03-19T10:55:57+01:00
10:11
Uwielbiane filmy Disneya z datami premiery. Wielki powrót po 10 latach
Aktualizacja: 2026-03-19T10:11:34+01:00
9:14
Netflix mówi, że nie powtarza fabuły dla widzów z nosem w telefonach. To już mem
Aktualizacja: 2026-03-19T09:14:44+01:00
8:01
Halo, Apple TV? Tu 2019. Chcę swój thriller o zamożnych kobietach z powrotem
Aktualizacja: 2026-03-19T08:01:52+01:00
18:06
Val Kilmer zmarł po obsadzeniu do roli w filmie. Zagra go AI
Aktualizacja: 2026-03-18T18:06:27+01:00
17:33
Big Arch większy od Drwala. McDonald's ostrzega: nie zamawiaj nic więcej
Aktualizacja: 2026-03-18T17:33:00+01:00
15:35
Nie róbcie X-Mena ze Spider-Mana! Boję się Brand New Day
Aktualizacja: 2026-03-18T15:35:00+01:00
15:09
Fani Star Wars niemal ją zniszczyli. Po dekadzie terapii jest już inną osobą
Aktualizacja: 2026-03-18T15:09:00+01:00
14:39
Spider-Man: kolejność oglądania filmów i seriali - nie tylko MCU
Aktualizacja: 2026-03-18T14:39:12+01:00
14:08
Niezwyciężony i 5 kluczowych wątków do odświeżenia przed 4. sezonem
Aktualizacja: 2026-03-18T14:08:28+01:00
