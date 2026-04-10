5 filmów akcji, które rozłożą cię na łopatki w ten weekend

Fani kina akcji na nudę narzekać na pewno nie mogą. Platformy VOD i serwisy streamingowe zdają sobie sprawę, że lubimy w weekend odpocząć przy filmach, które dostarczają sporej dawki adrenaliny. Z tego właśnie względu ciągle dodają kolejne tytuły sensacyjnych atrakcji. Jedne starsze, inne nowsze. Niezmiennie jednak godne uwagi. Tak jak pięć poniższych nowości.

G20

Invasion U.S.A.

Shadowhunter

Mortal Kombat

Snajper 2

Filmy akcji - co obejrzeć w weekend?

G20

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 108 minut

108 minut Reżyseria: Patricia Riggen

Patricia Riggen Aktorzy: Viola Davis, Antony Starr, Anthony Anderson

Viola Davis, Antony Starr, Anthony Anderson Ocena IMDB: 5,1/10

Użytkownicy Prime Video mogą już dobrze "G20" znać. Pełen akcji thriller zadebiutował przecież na platformie Amazona w zeszłym roku. Jeśli jednak do tej pory go nie obejrzeliście, teraz możecie to zrobić na HBO Max. Może i nie jest to wybitne kino akcji, ale jako guilty pleasure sprawdzi się znakomicie. W końcu reżyserka nigdy nie ukrywała, że jej główną inspiracją była "Szklana pułapka". Co prawda wcielającej się w główną rolę Violi Davis trochę do Bruce'a Willisa brakuje, ale za to Antony Starr (Homelander z "The Boys"!) jako czarny charakter wykazuje się charyzmą niemniejszą niż Alan Rickman. Nie bójcie się mu kibicować.

Invasion U.S.A.

Rok produkcji: 1985

1985 Czas trwania: 107 minut

107 minut Reżyser: Joseph Zito

Joseph Zito Aktorzy: Chuck Norris, Richard Lynch, Melissa Prophet

Chuck Norris, Richard Lynch, Melissa Prophet Ocena IMDb: 5,5/10

A skoro już wspomnieliśmy o oldschoolowym kinie akcji, to może czas na coś rodem z wypożyczalni VHS? Od nieodżałowanej śmierci Chucka Norrisa Prime Video powiększa swoją ofertę o kolejne tytuły z jego udziałem. W tym tygodniu padło na "Invasion U.S.A.", w którym mistrz kina kopanego wciela się w byłego agenta CIA zmuszonego, żeby powrócić do akcji. W jaki sposób? Jego dawny wróg skrzykuje grupę międzynarodowych terrorystów, aby przejąć władzę w Stanach Zjednoczonych. I tylko główny bohater może ich powstrzymać. Oczywiście, z półobrotu.

Shadowhunter

Rok produkcji: 1992

1992 Czas trwania: 97 minut

97 minut Reżyser: J.S. Cardone

J.S. Cardone Aktorzy: Scott Glenn, Angela Alvarado, Benjamin Bratt

Scott Glenn, Angela Alvarado, Benjamin Bratt Ocena IMDB: 4,8/10

A teraz prawdziwa gratka. SkyShowtime dodał do swojej oferty mało znany film akcji z lat 90. Dlatego "Shadowhuntera" ogląda się jak VHS-owe znalezisko. Scott Glenn wciela się w nim w wypalonego policjanta z Los Angeles. Udaje się on do rezerwatu Navajo, aby sprowadzić podejrzanego o morderstwo. Musi jednak przekroczyć zakazaną pustynię i zmierzyć się z nadprzyrodzonymi mocami podejrzanego. Spodziewajcie się więc sensacyjnych atrakcji ubarwionych horrorem.

Morta Kombat

Rok produkcji: 2021

2021 Czas trwania: 110 minut

110 minut Reżyser: Simon McQuoid

Simon McQuoid Aktorzy: Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson Sanada

Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson Sanada Ocena IMDB: 6,1/10

A to was zaskoczymy. Nie chodzi o adaptację popularnej serii gier wideo z lat 90. W tym tygodniu na jednej z platform VOD pojawił się film z 2021 roku, w którym jeszcze tytułowego turnieju nie ma. Nie znaczy to, że brakuje widowiskowych walk. Znani nam bohaterowie (jeszcze nie wszyscy!) chętnie stają do kolejnych pojedynków i się nie oszczędzają. Fatalities wygląda jak na automatach. Warto na pewno obejrzeć przed majową premierą sequela.

Snajper: Bez narodu

Rok produkcji: 2026

2026 Czas trwania: 95 minut

95 minut Reżyser: Trevor Calverley

Trevor Calverley Aktorzy: Tom Berenger, Josh Brener, Chad Michael Collins

Tom Berenger, Josh Brener, Chad Michael Collins Ocena IMDB: 4,6/10

"Snajper" to jedna z najprężniej rozwijających się serii filmów akcji. Do tej pory film z 1993 roku doczekał się 11(!) sequeli. Wszystkie z nich skierowane są od razu na rynek kina domowego. A ostatni w tym tygodniu zadebiutował na platformach VOD. Na pewno sprawdzi się jako samodzielna opowieść, ale jakbyście chcieli przypomnieć sobie/zapoznać się z poprzednimi częściami, to warto nadmienić, że Netflix wrzucił w tym tygodniu "Snajpera 2", a "Snajper 3" pojawi się na platformie jeszcze w tę niedzielę.

Rafał Christ 10.04.2026 19:03

