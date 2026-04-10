REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

5 filmów akcji, które rozłożą cię na łopatki w ten weekend

Jak weekend to rozpierducha. Nie ma lepszego czasu na napędzane adrenaliną widowiska. Dlatego właśnie wybraliśmy dla was pięć pełnych akcji nowości, które w tym tygodniu wylądowały na platformach VOD i streamingu. Rozłożą was na łopatki.

Rafał Christ
filmy akcji online vod co obejrzeć nowości
REKLAMA

Fani kina akcji na nudę narzekać na pewno nie mogą. Platformy VOD i serwisy streamingowe zdają sobie sprawę, że lubimy w weekend odpocząć przy filmach, które dostarczają sporej dawki adrenaliny. Z tego właśnie względu ciągle dodają kolejne tytuły sensacyjnych atrakcji. Jedne starsze, inne nowsze. Niezmiennie jednak godne uwagi. Tak jak pięć poniższych nowości.

  • G20
  • Invasion U.S.A.
  • Shadowhunter
  • Mortal Kombat
  • Snajper 2
REKLAMA

Filmy akcji - co obejrzeć w weekend?

G20

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 108 minut
  • Reżyseria: Patricia Riggen
  • Aktorzy: Viola Davis, Antony Starr, Anthony Anderson
  • Ocena IMDB: 5,1/10

Użytkownicy Prime Video mogą już dobrze "G20" znać. Pełen akcji thriller zadebiutował przecież na platformie Amazona w zeszłym roku. Jeśli jednak do tej pory go nie obejrzeliście, teraz możecie to zrobić na HBO Max. Może i nie jest to wybitne kino akcji, ale jako guilty pleasure sprawdzi się znakomicie. W końcu reżyserka nigdy nie ukrywała, że jej główną inspiracją była "Szklana pułapka". Co prawda wcielającej się w główną rolę Violi Davis trochę do Bruce'a Willisa brakuje, ale za to Antony Starr (Homelander z "The Boys"!) jako czarny charakter wykazuje się charyzmą niemniejszą niż Alan Rickman. Nie bójcie się mu kibicować.

"G20" OBEJRZYSZ NA HBO MAX:
HBO Max
G20
HBO Max

Invasion U.S.A.

  • Rok produkcji: 1985
  • Czas trwania: 107 minut
  • Reżyser: Joseph Zito
  • Aktorzy: Chuck Norris, Richard Lynch, Melissa Prophet
  • Ocena IMDb: 5,5/10

A skoro już wspomnieliśmy o oldschoolowym kinie akcji, to może czas na coś rodem z wypożyczalni VHS? Od nieodżałowanej śmierci Chucka Norrisa Prime Video powiększa swoją ofertę o kolejne tytuły z jego udziałem. W tym tygodniu padło na "Invasion U.S.A.", w którym mistrz kina kopanego wciela się w byłego agenta CIA zmuszonego, żeby powrócić do akcji. W jaki sposób? Jego dawny wróg skrzykuje grupę międzynarodowych terrorystów, aby przejąć władzę w Stanach Zjednoczonych. I tylko główny bohater może ich powstrzymać. Oczywiście, z półobrotu.

"INVASION U.S.A." OBEJRZYSZ NA:
Prime Video
INVASION U.S.A.
Prime Video

Shadowhunter

  • Rok produkcji: 1992
  • Czas trwania: 97 minut
  • Reżyser: J.S. Cardone
  • Aktorzy: Scott Glenn, Angela Alvarado, Benjamin Bratt
  • Ocena IMDB: 4,8/10

A teraz prawdziwa gratka. SkyShowtime dodał do swojej oferty mało znany film akcji z lat 90. Dlatego "Shadowhuntera" ogląda się jak VHS-owe znalezisko. Scott Glenn wciela się w nim w wypalonego policjanta z Los Angeles. Udaje się on do rezerwatu Navajo, aby sprowadzić podejrzanego o morderstwo. Musi jednak przekroczyć zakazaną pustynię i zmierzyć się z nadprzyrodzonymi mocami podejrzanego. Spodziewajcie się więc sensacyjnych atrakcji ubarwionych horrorem.

"SHADOWHUNTER" OBEJRZYSZ NA:
SkyShowtime
SHADOWHUNTER
SkyShowtime

Morta Kombat

  • Rok produkcji: 2021
  • Czas trwania: 110 minut
  • Reżyser: Simon McQuoid
  • Aktorzy: Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson Sanada
  • Ocena IMDB: 6,1/10

A to was zaskoczymy. Nie chodzi o adaptację popularnej serii gier wideo z lat 90. W tym tygodniu na jednej z platform VOD pojawił się film z 2021 roku, w którym jeszcze tytułowego turnieju nie ma. Nie znaczy to, że brakuje widowiskowych walk. Znani nam bohaterowie (jeszcze nie wszyscy!) chętnie stają do kolejnych pojedynków i się nie oszczędzają. Fatalities wygląda jak na automatach. Warto na pewno obejrzeć przed majową premierą sequela.

"MORTAL KOMBAT" OBEJRZYSZ NA:

Snajper: Bez narodu

  • Rok produkcji: 2026
  • Czas trwania: 95 minut
  • Reżyser: Trevor Calverley
  • Aktorzy: Tom Berenger, Josh Brener, Chad Michael Collins
  • Ocena IMDB: 4,6/10

"Snajper" to jedna z najprężniej rozwijających się serii filmów akcji. Do tej pory film z 1993 roku doczekał się 11(!) sequeli. Wszystkie z nich skierowane są od razu na rynek kina domowego. A ostatni w tym tygodniu zadebiutował na platformach VOD. Na pewno sprawdzi się jako samodzielna opowieść, ale jakbyście chcieli przypomnieć sobie/zapoznać się z poprzednimi częściami, to warto nadmienić, że Netflix wrzucił w tym tygodniu "Snajpera 2", a "Snajper 3" pojawi się na platformie jeszcze w tę niedzielę.

"SNAJPERA: BEZ NARODU" OBEJRZYSZ NA:
CANAL+
SNAJPER: BEZ NARODU
CANAL+
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

REKLAMA
Rafał Christ
10.04.2026 19:03
Tagi: Co obejrzeć?Filmy akcji
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA