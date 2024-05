Najlepsze filmy francuskie. Podpowiadamy, co obejrzeć

Napisy początkowe to najprzyjemniejsze, co w tym filmie zobaczycie. A przecież opowieść zaczyna się od wypadku samochodowego. Potem robi się już brutalnie na maksa. Trudno znaleźć scenę bez wylewających się hektolitrów krwi. "Najście" to home invasion, w którym upiorna kobieta nachodzi ciężarną Sarę w jej własnym domu. Na dzień przed narodzinami dziecka. Kobieta próbuje się bronić przed agresorką, co tylko nakręca spiralę przemocy. Ta produkcja to jedno ze szczytowych osiągnięć francuskiej nowej ekstremy. Nurt ten James Quandt określił niegdyś mianem "śluzu spermy i gore rozbuchanego do miana kinematografii narodowej". Po tym tytule zrozumiecie dlaczego.



