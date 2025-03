Bajtel Magdaleny Majcher to kryminał oparty na faktach. Jest mocny i potwornie smutny

Zaskoczyło mnie to, że w tej książce paradoksalnie nie interesuje mnie aż tak bardzo, kto zabił - z uwagą śledziłam za to skomplikowane życie rodziny Olczaków, a zwłaszcza Urszuli, matki Joli. Kobieta jest przykładem tego, jak łatwo jest wpaść w pułapkę swoich ideałów, które ostatecznie odchodzą w zapomnienie, kiedy kobieta zderza się z rzeczywistością. Ten drugi wątek jest też dowodem na to, że te mroczne wydarzenia to nie tylko makabryczne zabójstwa i seryjni mordercy prosto z ekranów czy kart książek - czasem najwięcej bólu i strachu można doświadczyć pod własnym dachem.