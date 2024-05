Najlepsze filmy o trójkątach miłosnych. TOP produkcji pełnych pożądania i napięcia

Tytuł koncentruje się na relacjach rodzinnych i traumie wojennej. Wątek trójkąta miłosnego w tym filmie również jest istotnym elementem fabuły, choć nie jest jej centralnym motywem. Głównymi bohaterami są Sam Cahill (Tobey Maguire), jego brat Tommy Cahill (grany przez Jake Gyllenhaal) oraz żona Sama, Grace (Natalie Portman). Sam, oficer Marines, zostaje uznany za martwego podczas misji w Afganistanie, co prowadzi do traumatycznych doświadczeń dla całej rodziny. W końcu jednak Sam wraca, a wówczas okazuje się, że cierpi na zaburzenia stresowe pourazowe, co oddala go od Grace. W międzyczasie Tommy próbuje pomóc rodzinie, a jego zaangażowanie potęguje emocje między nim a Grace. To wszystko skutkuje trójkątem miłosnym, który wyrósł na rodzinnym napięciu i traumie.



"Bracia" są dostępni w Prime Video.