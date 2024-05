Najlepsze seriale ostatniej dekady. Widzowie i krytycy wybrali TOP 10 produkcji

Rotten Tomatoes: 96% krytycy, 89% widzowie.



"The Last of Us" to amerykańska produkcja stworzona przez Craiga Mazina i Neila Druckmanna, która w 2023 r. zachwyciła świat, stając się drugą największą premierą HBO od 2010 r. Serial wykorzystuje motywy fantastyki postapokaliptycznej i jest ekranizacją gry wideo studia Naughty Dog z 2013 r. Akcja "The Last of Us" rozgrywa się 20 lat po wybuchu pandemii wywołanej przez pasożytnicze grzyby, które żerują na ludziach, zamieniając ich w zombie. Bohaterem serialu jest Joel (Pedro Pascal), który podejmuje się eskortowania nastoletniej Ellie (Bella Ramsey) przez naszpikowane niebezpieczeństwem Stany Zjednoczone. Okazuje się, że dziewczyna, dzięki swojej wartości i potencjale, może zmienić losy stłamszonej przez dyktaturę ludzkości.



Serial "The Last of Us" jest dostępny w serwisie HBO Max.