Zapomnijcie o filmach. Ta historia rodem z PRL-u powinna była od razu dostać serial

Bohaterom towarzyszyły ich kobiety i kochanki, które miały nie mniejszy łeb do interesów niż ich partnerzy - Dorota Lis (Małgorzata Kożuchowska), Marzena Kafer (Agnieszka Więdłocha), Krystyna Bączek (Dominika Gwit-Dunaszewska) i Sabrina (Paulina Gałązka) również są istotnymi komponentami tej opowieści, pokazując, że nie tylko mężczyźni rozdają kart, co zostało świetnie w produkcji przedstawione.



"Tajemnice polskich fortun", mimo tych samych członków w obsadzie, nie jest do końca kalką poprzednich produkcji - pokazuje bowiem wydarzenia z zupełnie nowej perspektywy i porusza inne wątki. Jednym z nich, na który warto zwrócić uwagę, jest relacja Kazimierza z pracowniczką Iwoną Muchą (Anna Mucha). Historia ta jest mocnym odzwierciedleniem manipulującej i zimnej osobowości Bączka, który w swojej kochance widzi jedynie maszynkę do produkowania kolejnych kartek.



Każdy z bohaterów jest mocno zarysowany i bardzo wyraźnie widać motywacje każdego z nich. Na słowo uznania zasługują także wiernie oddane realia PRL-u, które widać w budynkach, strojach postaci, a przede wszystkim - w ogólnie panujących w tamtym czasie zwyczajach czy wykonywanych zawodach. Dzięki podzieleniu historii na odcinki jeszcze wyraźniej można zobaczyć wszelkiego rodzaju przekręty i manipulacje, które pokazują, jak nieuczciwie musieli postępować bohaterowie produkcji, by dorobić się swojej fortuny w czasach, kiedy trzeba było się nieźle nakombinować, by osiągnąć sukces.