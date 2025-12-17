Logo
Użytkownicy HBO Max z całego świata rzucili się na polski film

Tej historii scenarzyści by nie wymyślili. Nie musieli. Zdarzyła się naprawdę, a polskie twórczynie postanowiły ją opowiedzieć. Zrealizowany przez nie film podbija listy najpopularniejszych tytułów dostępnych na HBO Max. "Skradzione dzieci" są hitem nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie.

Rafał Christ
"Skradzione dzieci" zagłębiają się w jedną z najbardziej wstrząsających afer współczesnej Europy. Martyna Wojciechowska i Jowita Baraniecka przedstawiają widzom historię przestępczego procederu ciągnącego się od lat 50. Wyszedł on na jaw dopiero po działaniach Tamunu Museridze, która w 2016 roku odkryła, że została nielegalnie adoptowana. Jak się okazało, w gruzińskich szpitalach już od dekad handlowano noworodkami. Biologicznym matkom wmawiano, że ich dzieci zmarły tuż po urodzeniu, a w rzeczywistości po cichu sprzedawano je rodzicom adopcyjnym.

Film Martyny Wojciechowskiej i Jowity Baranieckiej ujawnia kulisy tego procederu, śledząc przy tym losy kobiet rozpaczliwie poszukujących utraconych dzieci. Wychodzi z tego opowieść tyleż oburzająca, co wzruszająca. Nic więc dziwnego, że dokument porusza tylu widzów na całym świecie. Na HBO Max polsko-gruzińska koprodukcja trafiła zaledwie chwilę temu, 12 grudnia, a już można powiedzieć, że stał się globalnym hitem.

"SKRADZIONE DZIECI" OBEJRZYSZ NA:
HBO Max
SKRADZIONE DZIECI
HBO Max
Skradzione dzieci - polski film hitem HBO Max na świecie

W samej Polsce już od czasu swej premiery "Skradzione dzieci" cieszą się sporym zainteresowaniem widzów. Stopniowo wspinały się bowiem po kolejnych szczeblach topki najpopularniejszych filmów dostępnych na HBO Max w naszym kraju. Jeszcze wczoraj przegrywały z horrorem "Until Dawn", ale dzisiaj zepchnęły go na drugą pozycję. Dokument okupuje właśnie pierwsze miejsce.

Według FlixPatrol dokument od polskich twórczyń podobne wzięcie ma również w innych krajach. Krąży w nich gdzieś po topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na HBO Max, nieraz wędrując nawet na pierwsze miejsce. Już chwilę temu Martyna Wojciechowska informowała o tym w swoich mediach społecznościowych, dziękując widzom za tak ogromne zainteresowanie.

Sądząc po rosnącej popularności "Skradzione dzieci" dopiero się rozkręcają. Mogą jeszcze trafić do sporej liczby widzów i stać się jeszcze większym hitem HBO Max. Poruszając tak ważny temat i robiąc to w sposób, który ewidentnie porusza publiczność, polsko-gruziński dokument zdecydowanie na to zasługuje.

Rafał Christ
17.12.2025 15:48
