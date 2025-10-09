Jest zwiastun ostatniej części hejtowanej trylogii z Ogrodnikiem. Co tu się wyrabia?

Ładowanie...

Co roku nowy film. Tempo twórców serii spod szyldu "Pieprzyć Mickiewicza" jest naprawdę kosmiczne. W 2024 roku mieliśmy do czynienia z pierwszą odsłoną, kilka miesięcy temu na dużym ekranie oglądaliśmy sequel, który okazał się znacznie dojrzalszy, zabawniejszy i mądrzejszy. Pozostaje mieć nadzieję, że trzecia część pójdzie za ciosem. Czy tak się stanie? Biorąc pod uwagę, że reżyseruje ją ta sama osoba (Sara Bustamante-Drozdek), myślę, że tak, ale realnie przekonamy się już za kilka miesięcy. Tymczasem możemy zobaczyć zapowiedź "Pieprzyć Mickiewicza 3".

REKLAMA

Pieprzyć Mickiewicza 3: zwiastun. Kiedy premiera?

O czym opowie trzecia część hitowej serii? Tym razem słynni uczniowie zmierzą się z wizją nadchodzącego egzaminu dojrzałości, który jest pierwszym krokiem w dorosłość. Nie zabraknie także konfliktów i uczuciowych problemów. Jak możemy przeczytać w opisie:

Egzamin z dojrzałości – czas zacząć Studniówka, konflikty, złamane serca i AI zamiast lektur. W trzeciej części kultowej serii klasa maturalna dostaje w kość – od siebie nawzajem, od nauczycieli i od życia. Jest miłość, jest drama, są przerwy w szatni i decyzje, które naprawdę coś znaczą. Tym razem stawką jest nie tylko matura, ale i pierwsze dorosłe wybory. Kiedy Dante próbuje pogodzić własne marzenia z rzeczywistością, a jego relacja z Nel zostaje wystawiona na próbę, do gry wchodzi tajemniczy Adam. W tle – powrót Korka, nowe uczucia Cegły i pytanie, czy lojalność, przyjaźń i miłość mają szansę przetrwać w świecie podziałów społecznych. Dorosłość właśnie zaczyna mówić: „sprawdzam”.

Do sieci trafił właśnie zwiastun "Pieprzyć Mickiewicza 3":

Pieprzyć Mickiewicza 3 - obsada filmu

Jeśli jest ktoś, kto stęsknił się za bohaterami serii, powinien być zadowolony - praktycznie wszyscy powrócą w trzeciej części. Na wielkim ekranie zadebiutuje Aleksander Idzi, a poza nim w obsadzie filmu znaleźli się ponownie:

Hugo Tarres jako Dante

jako Dante Wiktoria Koprowska jako Nel

jako Nel Karol Rot jako Korek

jako Korek Igor Pawłowski jako Cegła

jako Cegła Krystian Embradora jako Mietek

jako Mietek Ada Grodzka jako Anita

jako Anita Ola Izydorczyk jako Roxy

jako Roxy Artur Gwizdak jako Bolo

jako Bolo Weronika Książkiewicz jako Irena Sucha

jako Irena Sucha Dawid Ogrodnik jako Jan Sienkiewicz

jako Jan Sienkiewicz Aldona Jankowska jako dyrektorka szkoły

jako dyrektorka szkoły Jarosław Gruda jako wicedyrektor Bobik

jako wicedyrektor Bobik Anna Szymańczyk jako mama Korka

Premiera "Pieprzyć Mickiewicza 3" jest zaplanowana na 13 lutego 2026 roku.

REKLAMA

Więcej najnowszych informacji o filmach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 09.10.2025 10:55

Ładowanie...