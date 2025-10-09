Jest zwiastun ostatniej części hejtowanej trylogii z Ogrodnikiem. Co tu się wyrabia?
W historii kina zapisało się wiele filmowych trylogii. Nie mam pewności, czy "Pieprzyć Mickiewicza 3" będzie finałem swojej serii godnym innych, ale próbować warto. Oto zwiastun trzeciej części jednego z najsłynniejszych polskich tytułów ostatnich lat.
Co roku nowy film. Tempo twórców serii spod szyldu "Pieprzyć Mickiewicza" jest naprawdę kosmiczne. W 2024 roku mieliśmy do czynienia z pierwszą odsłoną, kilka miesięcy temu na dużym ekranie oglądaliśmy sequel, który okazał się znacznie dojrzalszy, zabawniejszy i mądrzejszy. Pozostaje mieć nadzieję, że trzecia część pójdzie za ciosem. Czy tak się stanie? Biorąc pod uwagę, że reżyseruje ją ta sama osoba (Sara Bustamante-Drozdek), myślę, że tak, ale realnie przekonamy się już za kilka miesięcy. Tymczasem możemy zobaczyć zapowiedź "Pieprzyć Mickiewicza 3".
Pieprzyć Mickiewicza 3: zwiastun. Kiedy premiera?
O czym opowie trzecia część hitowej serii? Tym razem słynni uczniowie zmierzą się z wizją nadchodzącego egzaminu dojrzałości, który jest pierwszym krokiem w dorosłość. Nie zabraknie także konfliktów i uczuciowych problemów. Jak możemy przeczytać w opisie:
Egzamin z dojrzałości – czas zacząć Studniówka, konflikty, złamane serca i AI zamiast lektur. W trzeciej części kultowej serii klasa maturalna dostaje w kość – od siebie nawzajem, od nauczycieli i od życia. Jest miłość, jest drama, są przerwy w szatni i decyzje, które naprawdę coś znaczą. Tym razem stawką jest nie tylko matura, ale i pierwsze dorosłe wybory. Kiedy Dante próbuje pogodzić własne marzenia z rzeczywistością, a jego relacja z Nel zostaje wystawiona na próbę, do gry wchodzi tajemniczy Adam. W tle – powrót Korka, nowe uczucia Cegły i pytanie, czy lojalność, przyjaźń i miłość mają szansę przetrwać w świecie podziałów społecznych. Dorosłość właśnie zaczyna mówić: „sprawdzam”.
Do sieci trafił właśnie zwiastun "Pieprzyć Mickiewicza 3":
Pieprzyć Mickiewicza 3 - obsada filmu
Jeśli jest ktoś, kto stęsknił się za bohaterami serii, powinien być zadowolony - praktycznie wszyscy powrócą w trzeciej części. Na wielkim ekranie zadebiutuje Aleksander Idzi, a poza nim w obsadzie filmu znaleźli się ponownie:
- Hugo Tarres jako Dante
- Wiktoria Koprowska jako Nel
- Karol Rot jako Korek
- Igor Pawłowski jako Cegła
- Krystian Embradora jako Mietek
- Ada Grodzka jako Anita
- Ola Izydorczyk jako Roxy
- Artur Gwizdak jako Bolo
- Weronika Książkiewicz jako Irena Sucha
- Dawid Ogrodnik jako Jan Sienkiewicz
- Aldona Jankowska jako dyrektorka szkoły
- Jarosław Gruda jako wicedyrektor Bobik
- Anna Szymańczyk jako mama Korka
Premiera "Pieprzyć Mickiewicza 3" jest zaplanowana na 13 lutego 2026 roku.
Więcej najnowszych informacji o filmach przeczytacie na Spider's Web:
- Kevin Costner poleciał do Arabii Saudyjskiej błagać o pieniądze na film. Przelicytował
- Prime Video zrobiło film o Szczęsnym. Nie kopie, ale dobrze się broni
- Oceniamy polski Prześwit. Film kupił mnie klimatem
- Film o Frizie i Wersow ma tak złe oceny, że przebił nawet "Smoleńsk"
- Filmy Kubricka wracają do kin. W tym najlepsze sci-fi wszechczasów