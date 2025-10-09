REKLAMA
Jest zwiastun ostatniej części hejtowanej trylogii z Ogrodnikiem. Co tu się wyrabia?

W historii kina zapisało się wiele filmowych trylogii. Nie mam pewności, czy "Pieprzyć Mickiewicza 3" będzie finałem swojej serii godnym innych, ale próbować warto. Oto zwiastun trzeciej części jednego z najsłynniejszych polskich tytułów ostatnich lat.

Adam Kudyba
Co roku nowy film. Tempo twórców serii spod szyldu "Pieprzyć Mickiewicza" jest naprawdę kosmiczne. W 2024 roku mieliśmy do czynienia z pierwszą odsłoną, kilka miesięcy temu na dużym ekranie oglądaliśmy sequel, który okazał się znacznie dojrzalszy, zabawniejszy i mądrzejszy. Pozostaje mieć nadzieję, że trzecia część pójdzie za ciosem. Czy tak się stanie? Biorąc pod uwagę, że reżyseruje ją ta sama osoba (Sara Bustamante-Drozdek), myślę, że tak, ale realnie przekonamy się już za kilka miesięcy. Tymczasem możemy zobaczyć zapowiedź "Pieprzyć Mickiewicza 3".

Pieprzyć Mickiewicza 3: zwiastun. Kiedy premiera?

O czym opowie trzecia część hitowej serii? Tym razem słynni uczniowie zmierzą się z wizją nadchodzącego egzaminu dojrzałości, który jest pierwszym krokiem w dorosłość. Nie zabraknie także konfliktów i uczuciowych problemów. Jak możemy przeczytać w opisie:

Egzamin z dojrzałości – czas zacząć Studniówka, konflikty, złamane serca i AI zamiast lektur. W trzeciej części kultowej serii klasa maturalna dostaje w kość – od siebie nawzajem, od nauczycieli i od życia. Jest miłość, jest drama, są przerwy w szatni i decyzje, które naprawdę coś znaczą. Tym razem stawką jest nie tylko matura, ale i pierwsze dorosłe wybory. Kiedy Dante próbuje pogodzić własne marzenia z rzeczywistością, a jego relacja z Nel zostaje wystawiona na próbę, do gry wchodzi tajemniczy Adam. W tle – powrót Korka, nowe uczucia Cegły i pytanie, czy lojalność, przyjaźń i miłość mają szansę przetrwać w świecie podziałów społecznych. Dorosłość właśnie zaczyna mówić: „sprawdzam”.

Do sieci trafił właśnie zwiastun "Pieprzyć Mickiewicza 3":

Pieprzyć Mickiewicza 3 - obsada filmu

Jeśli jest ktoś, kto stęsknił się za bohaterami serii, powinien być zadowolony - praktycznie wszyscy powrócą w trzeciej części. Na wielkim ekranie zadebiutuje Aleksander Idzi, a poza nim w obsadzie filmu znaleźli się ponownie:

  • Hugo Tarres jako Dante
  • Wiktoria Koprowska jako Nel
  • Karol Rot jako Korek
  • Igor Pawłowski jako Cegła
  • Krystian Embradora jako Mietek
  • Ada Grodzka jako Anita
  • Ola Izydorczyk jako Roxy
  • Artur Gwizdak jako Bolo
  • Weronika Książkiewicz jako Irena Sucha
  • Dawid Ogrodnik jako Jan Sienkiewicz
  • Aldona Jankowska jako dyrektorka szkoły
  • Jarosław Gruda jako wicedyrektor Bobik
  • Anna Szymańczyk jako mama Korka

Premiera "Pieprzyć Mickiewicza 3" jest zaplanowana na 13 lutego 2026 roku.

Adam Kudyba
09.10.2025 10:55
