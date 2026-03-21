Hicior z Clintem Eastwoodem trzeba znać. Na Netfliksie nie trzeba dopłacać

Latem 1962 roku miała miejsce jedna z najsłynniejszych ucieczek z więzienia. To właśnie wtedy pod osłoną nocy Frank Morris oraz bracia John i Clarence Anglin wydostali się z Alcatraz, więzienia o zaostrzonym rygorze w Zatoce San Francisco. Niezwykła historia została opisana w reportażu Johna Campbella Bruce'a, który to został zaadaptowany pod film z Clintem Eastwoodem w roli głównej. Na weekend będzie jak znalazł.

Anna Bortniak
"Ucieczka z Alcatraz", bo właśnie o tym filmie mowa, jest dostępna nie tylko w serwisie Netflix, ale to właśnie tam można obejrzeć go bez dodatkowych opłat. Można, a nawet trzeba - produkcja w reżyserii Dona Siegela to pozycja obowiązkowa. Porusza ona temat jednej z najsłynniejszych ucieczek z więzienia Alcatraz, które do dziś wzbudza zainteresowanie, a w tym roku może być o niej szczególnie głośno - Frank Morris oraz bracia John i Clarence Anglin, którym udało się uciec z więzienia, nigdy nie zostali odnalezieni i pozostają na liście osób zaginionych do września bieżącego roku.

Ucieczka z Alcatraz - świetny film na weekend dostępny na Netflix

W nocy z 11 na 12 czerwca 1962 roku Morris i bracia Anglin zaczęli realizować ostatni etap swojego planu ucieczki z więzienia Alcatraz. Przygotowywali się do niej miesiącami, drążąc w swoich celach otwory w kanałach wentylacyjnych za pomocą łyżek z więziennej stołówki czy prowizorycznych wiertarek. W międzyczasie z kilkudziesięciu skradzionych płaszczy przeciwdeszczowych udało im się uszyć, a następnie uszczelnić tratwę i kamizelki ratunkowe. Zadbali również o rekwizyty, które miały zmylić strażników - przy pomocy papieru, mydła i zebranych z więziennego salonu fryzjerskiego włosów udało im się stworzyć niezwykle realistyczne atrapy swoich głów.

Ostatniej nocy w Alcatraz Morris i Anglinowie zostawili na łóżku papierowe głowy i zaczęli przeciskać się przez szyby wentylacyjne na dach budynku. Troje uciekinierów (miało być ich czworo, ale jednemu z nich nie udało się wyjść z więzienia) pokonało wysokie ogrodzenie z drutem kolczastym, a po dotarciu na brzeg wyspy mężczyźni zaczęli dmuchać tratwę i wypłynęli na Zatokę San Francisco. Tej nocy żaden strażnik nie zorientował się, że coś jest nie tak. Wszystko wyszło na jaw dopiero następnego ranka - podczas rutynowego obchodu odkryto, że na łóżku zamiast więźniów znajdują się atrapy głów i koce.

Poszukiwania więźniów prowadzone były na szeroką skalę, jednak mężczyzn nigdy nie udało się odnaleźć. Pozwalało to na spekulacje, że prowizoryczna tratwa Morrisa i Anglinów zawiodła, wskutek czego utonęli oni w lodowatej wodzie (tamtej nocy temperatura wody wynosiła 10-12 stopniu Celsjusza). Dziś wiadomo, że trasa z więzienia do wybrzeża San Francisco wynosi między 2 a 3 km, które można pokonać w ciągu od 25 do nawet 70 minut. Wiadomo to dzięki współcześnie odbywającym się zawodom, w ramach których uczestnicy pokonują tę trasę. Morris i Anglin do dziś są uznawani za zaginionych.

Siegel buduje tę historię w swojej produkcji po mistrzowsku. Doskonale pokazuje emocje bohaterów, operując kamerą, ciszą i drobnymi gestami. Eastwood gra tu faceta o ponadprzeciętnej inteligencji, który wygląda na zdeterminowanego, a jednocześnie absolutnie opanowanego. Kalkuluje i na chłodno analizuje wszystkie swoje możliwości. Wydaje się być przy tym niezrażony tym, że, nawet jeśli uda mu się uciec, to najpewniej zginie w lodowatej wodzie, nie zdążywszy nawet dopłynąć do brzegu. W międzyczasie, po scenach o wysokim natężeniu napięcia, reżyser zwalnia, by pokazać codzienne życie rozmaitych więźniów, i nawet te momenty są niezwykle angażujące. Klasa sama w sobie.

Anna Bortniak
21.03.2026 15:16
Tagi: Clint EastwoodFilmy NetflixThrillery
Najnowsze
14:43
Na HBO Max trafił thriller, którego bały się kina. Jest genialny
Aktualizacja: 2026-03-21T14:43:27+01:00
13:11
Twardziele w skórach robią rozróbę w Prime Video. Ależ to się ogląda
Aktualizacja: 2026-03-21T13:11:00+01:00
12:24
Thriller z Malkovichem podbija ShyShowtime. Seans obowiązkowy
Aktualizacja: 2026-03-21T12:24:00+01:00
11:16
Nowy akcyjniak od scenarzysty Johna Wicka już w SkyShowtime. Tego mi było trzeba
Aktualizacja: 2026-03-21T11:16:06+01:00
9:41
Disney+ znalazł lekarstwo na nudę. Strzela nowościami jak z rewolweru
Aktualizacja: 2026-03-21T09:41:00+01:00
8:43
Użytkownicy Prime Video nienawidzą superbohaterów. Tego akcyjniaka pokochają
Aktualizacja: 2026-03-21T08:43:00+01:00
7:50
Wśród nowości HBO Max same bangery. Co warto obejrzeć w weekend?
Aktualizacja: 2026-03-21T07:50:00+01:00
6:39
Czy powstanie Projekt Hail Mary 2? Twórca zabiera głos
Aktualizacja: 2026-03-21T06:39:00+01:00
19:12
Jeśli nie oglądasz nowego dreszczowca, przegrywasz życie. Tak mówią widzowie
Aktualizacja: 2026-03-20T19:12:00+01:00
18:32
Bohater nowego Peaky Blinders nigdy nie widział serialu. Kupuję jego wymówkę
Aktualizacja: 2026-03-20T18:32:59+01:00
17:28
Quentin Tarantino robi serial gangsterski. Towarzyszy mu Sylvester Stallone
Aktualizacja: 2026-03-20T17:28:00+01:00
15:44
Kontrowersyjny horror ma problemy z cenzurą. Zdecydowanie za ostro
Aktualizacja: 2026-03-20T15:44:00+01:00
15:16
Chuck Norris nie żyje. Legenda kina kopanego miała 86 lat
Aktualizacja: 2026-03-20T15:16:08+01:00
14:59
Netflix: najlepsze filmy akcji na platformie. TOP 13
Aktualizacja: 2026-03-20T14:59:04+01:00
14:56
Polskie kina przestraszyły się tego horroru. Wreszcie odnalazł się na VOD
Aktualizacja: 2026-03-20T14:56:53+01:00
14:15
Kasztanowy ludzik wraca na Netfliksa z 2. sezonem. Jest zwiastun i data premiery
Aktualizacja: 2026-03-20T14:15:29+01:00
13:03
Serial akcji rzucił na deski widzów Netfliksa. Jest jak Rocky i Reacher
Aktualizacja: 2026-03-20T13:03:43+01:00
12:05
Nowiutka adaptacja Stephena Kinga wbiła do streamingu. Wielki film
Aktualizacja: 2026-03-20T12:05:26+01:00
10:52
Uwielbiany serial HBO sprzed lat powróci. Gigantyczne zmiany
Aktualizacja: 2026-03-20T10:52:13+01:00
10:03
Widziałem film Peaky Blinders: Nieśmiertelny. Nie tylko Tommy Shelby cierpi
Aktualizacja: 2026-03-20T10:03:48+01:00
