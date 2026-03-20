Bohater nowego Peaky Blinders nigdy nie widział serialu. Kupuję jego wymówkę

Akcja "Peaky Blinders: Nieśmiertelnego" rozgrywa się w Birmingham w 1940 roku. Właśnie wtedy, w samym centrum wojennego chaosu, Tommy Shelby (powracający do roli Cillian Murphy) postanawia opuścić miejsce wygnania, by stawić czoła morderczemu wyzwaniu. Uwielbiany bohater stanie również przed niezwykle poważnym wyborem: chronić swoje dziedzictwo czy może bezpowrotnie je zniszczyć? Reżyserem filmu jest Tom Harper, zaś scenarzystą Steven Knight - obaj panowie są doświadczeni, jeśli chodzi o pracę przy serialu, przy czym Knight jest powszechnie uznawany za jego twórcę.

Serial był emitowany przez prawie 10 lat. Zyskał wielu zagorzałych fanów, na liście członków obsady w trakcie łącznie sześciu sezonów znalazło się wiele znanych nazwisk. Nie inaczej jest w dostępnym już do obejrzenia na Netfliksie filmie: oprócz powracającego Cilliana Murphy'ego, w "Nieśmiertelnym" grają m.in. Barry Keoghan (wcielający się w syna Tommy'ego), Stephen Graham, Rebecca Ferguson, Jay Lycurgo, Sophie Rundle, Packy Lee i Tim Roth.

Ostatnie nazwisko z wymienionych jest zarazem jednym z najgłośniejszych. Tim Roth to jeden z najsłynniejszych amerykańskich aktorów. Ma na swoim koncie wiele słynnych tytułów, takich jak "1900: Człowiek legenda", "Magia kłamstwa", "Wściekłe psy", czy "Nienawistna ósemka". Serwis DiscussingFilm przeprowadzał rozmowę z aktorem, a głównym tematem była, rzecz jasna, premiera "Peaky Blinders: Nieśmiertelnego".

Tim Roth wciela się tam w prawdziwą postać - Johna Becketta, brytyjskiego polityka, który w latach 30. XX wieku przyłączył się do ruchu faszystowskiego i był jedną z jego kluczowych postaci. Tematyka historyczno-gangstersko-polityczna towarzyszy serialowi od praktycznie samego początku, także obecność takiej postaci nie powinna być zdziwieniem. W trakcie rozmowy Roth podzielił się informacją, która wielu może zadziwić. Okazuje się bowiem, że aktor...nie widział żadnego sezonu serialowego "Peaky Blinders". Oczywiście nie musi to być wada: ba, świeże podejście z pewnością jest na swój sposób cenne. Jak tłumaczy to sam zainteresowany?

Z jakiegoś powodu nigdy nie potrafiłem usiąść i obejrzeć całego serialu. Kiedy Cillian [Murphy] zaproponował mi tę pracę… Musiałem podjąć decyzję. Oglądać serial, czy nie? Bo moja postać nie znała tych gości.

Ostatecznie Roth wyszedł z (całkiem sensownego logicznie) założenia, że skoro postać, w którą się wciela, wcześniej nie znała głównych bohaterów, nie jest konieczne, by wiedział o nich wszystko to, co padło w serialu. Czy ta taktyka się sprawdziła? O tym zapewne zdecydują widzowie, którzy już mogą oglądać "Peaky Blinders: Nieśmiertelnego" na Netfliksie.

główne zdjęcie: materiały prasowe Netfliksa

Adam Kudyba 20.03.2026 18:32

