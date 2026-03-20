Bohater nowego Peaky Blinders nigdy nie widział serialu. Kupuję jego wymówkę

"Peaky Blinders" to jedna z najsłynniejszych, wręcz kultowych odcinkowych produkcji ostatnich lat. Doczekał się on filmowej kontynuacji, osadzonej po poprzednich wydarzeniach. Na pewno są wśród przyszłych widzów ci, którzy nie nadrobili jeszcze serialu. Jak się okazuje, wśród nich jest też...jeden z aktorów występujących w filmie.

Adam Kudyba
Akcja "Peaky Blinders: Nieśmiertelnego" rozgrywa się w Birmingham w 1940 roku. Właśnie wtedy, w samym centrum wojennego chaosu, Tommy Shelby (powracający do roli Cillian Murphy) postanawia opuścić miejsce wygnania, by stawić czoła morderczemu wyzwaniu. Uwielbiany bohater stanie również przed niezwykle poważnym wyborem: chronić swoje dziedzictwo czy może bezpowrotnie je zniszczyć? Reżyserem filmu jest Tom Harper, zaś scenarzystą Steven Knight - obaj panowie są doświadczeni, jeśli chodzi o pracę przy serialu, przy czym Knight jest powszechnie uznawany za jego twórcę.

Można zagrać w Peaky Blinders i nie oglądać Peaky Blinders? Można

Serial był emitowany przez prawie 10 lat. Zyskał wielu zagorzałych fanów, na liście członków obsady w trakcie łącznie sześciu sezonów znalazło się wiele znanych nazwisk. Nie inaczej jest w dostępnym już do obejrzenia na Netfliksie filmie: oprócz powracającego Cilliana Murphy'ego, w "Nieśmiertelnym" grają m.in. Barry Keoghan (wcielający się w syna Tommy'ego), Stephen Graham, Rebecca Ferguson, Jay Lycurgo, Sophie Rundle, Packy Lee i Tim Roth.

Ostatnie nazwisko z wymienionych jest zarazem jednym z najgłośniejszych. Tim Roth to jeden z najsłynniejszych amerykańskich aktorów. Ma na swoim koncie wiele słynnych tytułów, takich jak "1900: Człowiek legenda", "Magia kłamstwa", "Wściekłe psy", czy "Nienawistna ósemka". Serwis DiscussingFilm przeprowadzał rozmowę z aktorem, a głównym tematem była, rzecz jasna, premiera "Peaky Blinders: Nieśmiertelnego".

Tim Roth wciela się tam w prawdziwą postać - Johna Becketta, brytyjskiego polityka, który w latach 30. XX wieku przyłączył się do ruchu faszystowskiego i był jedną z jego kluczowych postaci. Tematyka historyczno-gangstersko-polityczna towarzyszy serialowi od praktycznie samego początku, także obecność takiej postaci nie powinna być zdziwieniem. W trakcie rozmowy Roth podzielił się informacją, która wielu może zadziwić. Okazuje się bowiem, że aktor...nie widział żadnego sezonu serialowego "Peaky Blinders". Oczywiście nie musi to być wada: ba, świeże podejście z pewnością jest na swój sposób cenne. Jak tłumaczy to sam zainteresowany?

Z jakiegoś powodu nigdy nie potrafiłem usiąść i obejrzeć całego serialu. Kiedy Cillian [Murphy] zaproponował mi tę pracę… Musiałem podjąć decyzję. Oglądać serial, czy nie? Bo moja postać nie znała tych gości.

Ostatecznie Roth wyszedł z (całkiem sensownego logicznie) założenia, że skoro postać, w którą się wciela, wcześniej nie znała głównych bohaterów, nie jest konieczne, by wiedział o nich wszystko to, co padło w serialu. Czy ta taktyka się sprawdziła? O tym zapewne zdecydują widzowie, którzy już mogą oglądać "Peaky Blinders: Nieśmiertelnego" na Netfliksie.

Więcej informacji o produkcjach Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

główne zdjęcie: materiały prasowe Netfliksa

20.03.2026 18:32
Najnowsze
17:28
Quentin Tarantino robi serial gangsterski. Towarzyszy mu Sylvester Stallone
Aktualizacja: 2026-03-20T17:28:00+01:00
15:44
Kontrowersyjny horror ma problemy z cenzurą. Zdecydowanie za ostro
Aktualizacja: 2026-03-20T15:44:00+01:00
15:16
Chuck Norris nie żyje. Legenda kina kopanego miała 86 lat
Aktualizacja: 2026-03-20T15:16:08+01:00
14:59
Netflix: najlepsze filmy akcji na platformie. TOP 13
Aktualizacja: 2026-03-20T14:59:04+01:00
14:56
Polskie kina przestraszyły się tego horroru. Wreszcie odnalazł się na VOD
Aktualizacja: 2026-03-20T14:56:53+01:00
14:15
Kasztanowy ludzik wraca na Netfliksa z 2. sezonem. Jest zwiastun i data premiery
Aktualizacja: 2026-03-20T14:15:29+01:00
13:03
Serial akcji rzucił na deski widzów Netfliksa. Jest jak Rocky i Reacher
Aktualizacja: 2026-03-20T13:03:43+01:00
12:05
Nowiutka adaptacja Stephena Kinga wbiła do streamingu. Wielki film
Aktualizacja: 2026-03-20T12:05:26+01:00
10:52
Uwielbiany serial HBO sprzed lat powróci. Gigantyczne zmiany
Aktualizacja: 2026-03-20T10:52:13+01:00
10:03
Widziałem film Peaky Blinders: Nieśmiertelny. Nie tylko Tommy Shelby cierpi
Aktualizacja: 2026-03-20T10:03:48+01:00
9:13
Nowy film o Spider-Manie już pobił rekord. Wróżę: to będzie kasowy hit
Aktualizacja: 2026-03-20T09:13:46+01:00
20:08
Skończcie płakać po najlepszym fantasy Prime Video. Dostanie nowy serial i parę filmów
Aktualizacja: 2026-03-19T20:08:48+01:00
18:01
Nowi Peaky Blinders na Netfliksie to nie wszystko. 5 nowości na weekend
Aktualizacja: 2026-03-19T18:01:00+01:00
16:14
Niezwyciężony rusza śmiało tam, gdzie łamią się serca. Recenzja 4. sezonu
Aktualizacja: 2026-03-19T16:14:13+01:00
15:23
Nowy Dumbledore chciał odejść z Harry’ego Pottera. Wszystko przez Rowling
Aktualizacja: 2026-03-19T15:23:00+01:00
14:35
Toy Story 5 ma nowego złoczyńcę. Wygląda jak żaba, ale to nie żaba
Aktualizacja: 2026-03-19T14:35:00+01:00
14:11
Zwiastun Spider-Mana 4 spoiluje 2. sezon Daredevila? Bądźcie rozsądni
Aktualizacja: 2026-03-19T14:11:54+01:00
12:22
Diuna 3 i Avengersi w kinach tego samego dnia. Nikt nie chce się cofnąć
Aktualizacja: 2026-03-19T12:22:13+01:00
10:55
Prime Video przedłużyło swój uwielbiany thriller. Fani zachwyceni
Aktualizacja: 2026-03-19T10:55:57+01:00
10:11
Uwielbiane filmy Disneya z datami premiery. Wielki powrót po 10 latach
Aktualizacja: 2026-03-19T10:11:34+01:00
