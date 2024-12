Polacy pokochali ofertę Prime Video. Chętnie dorzucają się do popularności największych globalnych hitów platformy. Tak było z "Reacherem", "Władcą Pierścieni: Pierścieniami Władzy", "The Boys" czy "Falloutem". Jeśli zaś chodzi o filmy, nie odpuszczaliśmy sobie też przyjemności obejrzenia "Road House", "Nowej w kosmosie", "Ricky'ego Stanicky'ego" czy "Na samą myśl o tobie". Wszystkie przywołane produkcje bardzo długo królowały (a niektóre wciąż królują) na listach najchętniej oglądanych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju.



Tak jak Polacy pokochali Prime Video, tak Prime Video pokochało Polaków. Platforma coraz więcej bowiem inwestuje w lokalne produkcje. W tym roku dostaliśmy ich kilka. Jeśli chodzi o filmy, to serca widzów podbił na pewno dokument sportowy "Kuba" i mroczny thriller "Nieobliczalna". Nie możemy jednak też zapomnieć o 2. sezonie komediowego show "LOL: Kto się śmieje ostatni" czy reality shows "Good Luck Guys" i "(Nie)poradnik turystyczny". A to wciąż nie koniec, bo przecież dosłownie chwilę temu dostaliśmy pierwszy oryginalny serial fabularny zrealizowany w naszym kraju - "Gąskę". W nadchodzących miesiącach ta współpraca między rodzimymi twórcami a serwisem będzie się jeszcze zacieśniać.