Prime Video na fali polskiej satyry. Jak "Gąska" się z nas śmieje?

Często mam coś takiego, że jak wymyślę sobie jakiś żart, albo kwestię, idę z tym do reżysera. Mówię mu, co chciałbym zrobić, a on zazwyczaj kiwa wtedy głową i każe mi grać tak, jak jest w scenariuszu. I zauważyłem, że Tomasz Kot nie ma czegoś takiego. On nie pyta, czy coś będzie dobrym pomysłem. Nieważne, co mu wpadnie do głowy, po prostu tego próbuje. Ja też tak zacząłem, biorąc sobie do serca jedną z mądrości wypowiadanych przez Włodka w serialu: "always, just do it".