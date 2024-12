Użytkownicy Prime Video, zacznijcie szanować swój czas. Nowego hitu platformy nie da się oglądać

Znaczy, da się "Dotyk śmierci" oglądać. Jasno wskazuje na to fakt, że od paru dni film utrzymuje się na 2. miejscu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video. Dreszczowiec na pewno przyciągnął użytkowników platformy gwiazdorską obsadą. Choć Mel Gibson i 50 Cent jakoś sobie na ekranie radzą, obietnicy mrocznej rozrywki produkcja na pewno nie spełnia. Pytanie więc ilu subskrybentów platformy, którzy seans rozpoczęli, wytrzymało do napisów końcowych. To łamigłówka tak samo trudna, jak próba zrozumienia, o co twórcom chodzi.



Z początku założenie "Dotyku śmierci" wydaje się tak proste, że aż oklepane. Gdzieś na pustyni w Nowym Meksyku policjanci odkrywają mogilnik ze szczątkami 11 kobiet i płodu. Tak rozpoczyna się polowanie na seryjnego mordercę. Komendant Carter chce jak najszybciej sprawę rozwiązać, więc sprowadza do pomocy profilera FBI. Agent Petrovik musi ściśle współpracować z prowadzącym śledztwo detektywem Ortegą. Wtedy wszystko zaczyna się komplikować.