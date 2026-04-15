Gra o tron w kinach. Wielki film opowie o tym, co zawsze chcieliśmy zobaczyć

Ładowanie...

We wtorkowy wieczór - podczas prezentacji studia Warner Bros. na CinemaConie 2026 w Las Vegas - oficjalnie ogłoszono pierwsze w historii kinowe widowisko osadzone w świecie „Gry o tron”. „Games of Thrones: Aegon’s Conquest”, czyli „Gra o tron: Podbój Aegona”, to część planów wytwórni na najbliższe lata (licząc od 2027).

REKLAMA

O planach na produkcję, która skupi się na przybyciu Targaryenów do Westeros, mówiło się od dawna, jednak dotychczas niczego oficjalnie nie potwierdzono. Pogłoski o tym, że historię Aegona Zdobywcy potencjalnie mielibyśmy zobaczyć w kinach, zaczęły pojawiać się w sieci jakoś w zeszłym miesiącu. Jak się okazuje - były zgodne z prawdą.



Możemy spodziewać się filmu wojennego. Aegon I Targaryen był pierwszym królem zjednoczonych Siedmiu Królestw, a zatem i protoplastą królewskiego rodu Targaryenów w Westeros, który na zawsze zmienił historię kontynentu.

Przybywszy z upadłej Valyrii, Aegon wraz ze swoimi siostrami i jednocześnie żonami rozpoczął brutalny podbój, opierając swoją przewagę na - jak nietrudno się domyślić - smokach. Sam dosiadał legendarnego Baleriona, największego i najpotężniejszego z nich, co pozwoliło mu siać spustoszenie w szeregach przeciwników i wymuszać kapitulacje całych królestw.



To właśnie Aegon stworzył Żelazny Tron - wykuty z mieczy pokonanych władców - oraz założył stolicę w Królewskiej Przystani. Jedynym regionem, który oparł się jego dominacji, pozostało Dorne.



Planowany film o podboju ma opowiedzieć właśnie tę założycielską historię świata, który widzowie poznali „Grze o tron” i „Rodzie smoka”. Fani prozy Martina zgłębili ją już dzięki napisanej przez George’a R.R. Martina kronice - dwóch tomach „Ognia i krwi”.



Za scenariusz filmu odpowiada Beau Willimon, wcześniej showrunner serialu Netfliksa - „House of Cards” oraz scenarzysta hitowego „Andora” od Disney+. Data premiery nie została jeszcze ustalona.



Tymczasem w czerwcu w HBO Max zadebiutuje 3. sezon „Rodu smoka”, produkcji, która adaptuje późniejsze fragmenty „Ognia i krwi” - te skupione na tzw. Tańcu Smoków.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Michał Jarecki 15.04.2026 11:45

Ładowanie...